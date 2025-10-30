خطف نادي البنك الأهلي، التقدم أمام نظيره الزمالك، في إطار المواجهة المقامة على أرضية استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

واحتسب الحكم محمود ناجي ركلة جزاء لصالح فريق البنك الأهلي، عقب كرة مشتركة بين محمد إسماعيل مدافع الزمالك وأسامة فيصل مهاجم البنك.

ونجح أسامة فيصل في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح، بعدما سددها على يسار الحارس محمد صبحي في الدقيقة 30.

من علامة الجزاء.. أسامة فيصل يتقدم للبنك الأهلي أمام الزمالك ويرفض الاحتفال⚽ pic.twitter.com/1tJKvB53t7 — ON Sport (@ONTimeSports) October 30, 2025

وتوجه أسامة فيصل بالاعتذار لجماهير الزمالك عقب تسجيل الركلة، حيث كان أحد أبناء قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، كما تم تصعيده لتمثيل الفريق الأول قبل انتقاله للبنك الأهلي.

ورفع المهاجم صاحب الـ 24 عامًا، رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.