"صديق الأمس".. أسامة فيصل يسجل هدف البنك الأهلي الأول ضد الزمالك

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:39 م 30/10/2025
أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال مواجهة الزمالك

أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال مواجهة الزمالك

خطف نادي البنك الأهلي، التقدم أمام نظيره الزمالك، في إطار المواجهة المقامة على أرضية استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

واحتسب الحكم محمود ناجي ركلة جزاء لصالح فريق البنك الأهلي، عقب كرة مشتركة بين محمد إسماعيل مدافع الزمالك وأسامة فيصل مهاجم البنك.

ونجح أسامة فيصل في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح، بعدما سددها على يسار الحارس محمد صبحي في الدقيقة 30.

وتوجه أسامة فيصل بالاعتذار لجماهير الزمالك عقب تسجيل الركلة، حيث كان أحد أبناء قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، كما تم تصعيده لتمثيل الفريق الأول قبل انتقاله للبنك الأهلي.

ورفع المهاجم صاحب الـ 24 عامًا، رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك البنك الأهلي أسامة فيصل

