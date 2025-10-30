جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر البنك الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 30 عن طريق أسامة فيصل، قبل أن يتعادل شيكو بانزا في الدقيقة 33.

جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الزمالك والبنك

وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك لتحقيق أي نتيجة إيجابية بعد التعادل في 3 مرات، والخسارة ضد الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز متساويا مع المصري البورسعيدي، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وفي حال فوز الزمالك أمام البنك الأهلي كان سيصعد إلى المركز للمركز الثالث برصيد 21 نقطة وخلف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.

وجاء ترتيب أول 4 أندية كالتالي:

1- سيراميكا.. برصيد 23 نقطة.

2- الأهلي.. برصيد 22 نقطة.

3- المصري.. برصيد 19 نقطة.

4- الزمالك.. برصيد 19 نقطة.

نهاية الجولة باستثناء مباراة

وبهذه النتائج تكون الجولة الـ 12 قد انتهت في بطولة الدوري المصري الممتاز، باستثناء مباراة مؤجلة لبيراميدز مع إنبي.

وتأجلت مباراة بيراميدز وإنبي في الجولة الـ 12 بسبب انشغال بيراميدز لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعدما انتصر في إياب الدور التمهيدي أمام التأمين الإثيوبي بنتيجة 2-0، ليتأهل بعدما حقق تعادل ذهابا بنتيجة 1-1.