المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

2 0
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 1
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

0 3
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:18 م 30/10/2025
صورة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي

صورة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر البنك الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 30 عن طريق أسامة فيصل، قبل أن يتعادل شيكو بانزا في الدقيقة 33.

جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الزمالك والبنك

وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك لتحقيق أي نتيجة إيجابية بعد التعادل في 3 مرات، والخسارة ضد الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز متساويا مع المصري البورسعيدي، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وفي حال فوز الزمالك أمام البنك الأهلي كان سيصعد إلى المركز للمركز الثالث برصيد 21 نقطة وخلف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.

وجاء ترتيب أول 4 أندية كالتالي:

1- سيراميكا.. برصيد 23 نقطة.

2- الأهلي.. برصيد 22 نقطة.

3- المصري.. برصيد 19 نقطة.

4- الزمالك.. برصيد 19 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

نهاية الجولة باستثناء مباراة

وبهذه النتائج تكون الجولة الـ 12 قد انتهت في بطولة الدوري المصري الممتاز، باستثناء مباراة مؤجلة لبيراميدز مع إنبي.

وتأجلت مباراة بيراميدز وإنبي في الجولة الـ 12 بسبب انشغال بيراميدز لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعدما انتصر في إياب الدور التمهيدي أمام التأمين الإثيوبي بنتيجة 2-0، ليتأهل بعدما حقق تعادل ذهابا بنتيجة 1-1.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg