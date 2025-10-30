المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: فيريرا رفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:39 م 30/10/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا - مدرب الزمالك

رفض البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، الدخول للمؤتمر الصحفي بعد تعادل فريقه مع البنك الأهلي.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر البنك الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 30 عن طريق أسامة فيصل، قبل أن يتعادل شيكو بانزا في الدقيقة 33.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي.

وأوضح المصدر أن المدرب البلجيكي دخل في مشادة كلامية مع حكم المباراة بعد إطلاق صافرة النهاية.

وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك لتحقيق أي نتيجة إيجابية بعد التعادل في 3 مرات، والخسارة ضد الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز متساويا مع المصري البورسعيدي، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

مباراة الزمالك القادمة
