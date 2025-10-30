أثنى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز مساء اليوم.

وتعادل البنك الأهلي أمام الزمالك 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.

وقال أشرف نصار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور: "نقطة التعادل من فريق بحجم الزمالك مهمة جدًا، ونجحنا في الدخول وسط الكبار بمسابقة الدوري المصري، الدوري هذا الموسم صعب جدا وكل المستويات متقاربة".

وأضاف: "أتواصل بشكل دائم مع الجهاز الفني ولاعبي البنك الأهلي، ودائمًا أحفزهم على تقديم أداء أفضل، لم نرصد مكافآت خاصة للاعبين والجهاز بعد مباراة اليوم ونطبق لائحة النادي".

واختتم حديثه قائلًا: "هدفنا التواجد ضمن أفضل 7 في بطولة الدوري المصري، وطموحنا التواجد في المراكز الأربعة الأولى بمسابقة الدوري هذا الموسم".

ورفع البنك الأهلي رصيده من النقاط إلى 15 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.