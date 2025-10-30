المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رئيس البنك الأهلي: هدفنا التواجد في المربع الذهبي بالدوري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:10 م 30/10/2025
البنك الأهلي

البنك الأهلي

أثنى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز مساء اليوم.

وتعادل البنك الأهلي أمام الزمالك 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.

وقال أشرف نصار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور: "نقطة التعادل من فريق بحجم الزمالك مهمة جدًا، ونجحنا في الدخول وسط الكبار بمسابقة الدوري المصري، الدوري هذا الموسم صعب جدا وكل المستويات متقاربة".

وأضاف: "أتواصل بشكل دائم مع الجهاز الفني ولاعبي البنك الأهلي، ودائمًا أحفزهم على تقديم أداء أفضل، لم نرصد مكافآت خاصة للاعبين والجهاز بعد مباراة اليوم ونطبق لائحة النادي".

واختتم حديثه قائلًا: "هدفنا التواجد ضمن أفضل 7 في بطولة الدوري المصري، وطموحنا التواجد في المراكز الأربعة الأولى بمسابقة الدوري هذا الموسم".

ورفع البنك الأهلي رصيده من النقاط إلى 15 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.

مباراة البنك الاهلي القادمة
الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي

