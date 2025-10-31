المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
واقعة لم تتكرر منذ 23 عامًا.. هل يؤرخ بيراميدز لحدث نادر في الكرة المصرية؟

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:27 م 31/10/2025
الاهلي والزمالك

صورة بواسطة الذكاء الاصطناعي

تستمر المنافسة الشرسة في الدوري هذا الموسم، بنظامه الجديد للعام الثاني على التوالي.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم، بمشاركة 21 ناديًا، بنظام المجموعتين؛ إذ أن الدور الأول ستلاقي جميع الفرق بعضها، ويتأهل أصحاب المراكز السابعة الأولى للمنافسة على اللقب، بينما يتنافس الباقي على الهروب من الهبوط.

تشهد المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم، مفاجآت كبيرة خاصة على مستوى نتائج الفرق التي تنافس على اللقب.

يُعد الأهلي والزمالك، من أبرز الفرق التي تعاني من تذبذب في نتائجها، خاصة وأن الفريقين ينافسان على لقب الدوري.

كل من الأهلي والزمالك، خاض 11 مباراة في الدوري حتى الآن، أي يعني أن الدور الأول انتصفت مبارياته.

الأهلي فقد 11 نقطة في أول 11 جولة، بينما فقد الزمالك 14 نقطة حتى الآن.

وعلى الرغم من تراجع نتائج الأهلي هذا الموسم في الدوري، إلا أن الثنائي هما الأقرب دائمًا لإحراز لقب الدوري، ولا سيما أن الثنائي أصحاب أكبر عدد من الألقاب في البطولة.

واقعة لم تحدث منذ 23 عامًا

الأهلي والزمالك، هما الأبطال الدائمين لبطولة الدوري المصري في آخر 23 عامًا، حيث لم تشهد البطولة بطل جديد.

وكان الإسماعيلي، استطاع أن يحقق لقب الدوري، كآخر فريق توج باللقب عام 2002.

هناك 7 فرق استطاعت أن تتوج بلقب الدوري منذ انطلاقه عام 1948، وهم، الأهلي والزمالك، والإسماعيلي، والترسانة، والأوليمبي، والمقاولون العرب، وغزل المحلة.

فرصة لبيراميدز

يمتلك بيراميدز، فرصة تاريخية هذه المرة ليدون اسمه بين الأندية التي توجت بلقب الدوري المصري، ويكون بطلًا جديدًا للبطولة.

وبات بيراميدز، رقمًا صعبًا في الكرة المصرية خاصة في آخر موسمين، حيث إنه أصبح منافسًا على لقب الدوري، وكان قريبًا من إحراز اللقب الموسم الماضي.

هذا الموسم، بيراميدز هو أقل الفرق خوضًا للمباريات، حيث لعب 8 مباريات فقط، أي يمتلك 3 مباريات مؤجلة.

ويمتلك بيراميدز 17 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فقد 7 نقاط حتى الآن.

في حال فوز بيراميدز بمؤجلاته الثلاثة، سوف يعتلي صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز

