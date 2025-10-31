وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية بعد انتهاء عملية التصويت على انتخاب مجلس جديد لولاية قادمة (2025 - 2029).

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي التي جرت أعمالها اليوم الجمعة في اجتماعها الثاني، وتم غلق باب التصويت في السابعة مساء، وأعقب ذلك البدء في عملية فرز الأصوات.

وقال الخطيب: "الأهلي يمتلك نعمة وهي عندما يحدث اختلاف في الرأي يكون داخل النادي، نحن مثل العائلة، الاختلاف في وجهات النظر أمر وارد ولكن عندما نخرج بقرار يكون الجميع داعم له، هذا هو الأهلي".

وأضاف: "أشكر أعضاء الجمعية العمومية لأنهم يكتبون مستقبل النادي الأهلي".

وبلغ عدد الحضور في الجمعية العمومية للنادي الأهلي (11 ألف و768 عضوا).

بخلاف بند الانتخابات.. عدم اكتمال النصاب القانوني للنظر في باقي جدول أعمال الجمعية العمومية للأهلي

قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق)

منصب العضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبدالحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال

منصب العضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام