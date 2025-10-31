المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صافرة أمين عمر تحكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:03 م 31/10/2025
أمين عمر

الحكم أمين عمر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع المصري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، على أرضية ملعب "برج العرب".

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة.

حكام مباراة الأهلي والمصري:

حكم ساحة.. أمين عمر

حكم مساعد 1.. محمود أبو الرجال

حكم مساعد 2.. أحمد توفيق طلب

حكم رابع.. عبدالرحمن صالح

تقنية الفيديو.. محمود دسوقي ومساعده طارق مصطفى

وأدار أمين عمر مباراتين للأهلي هذا الموسم في الدوري أمام غزل المحلة (0-0)، وكهرباء الإسماعيلية (4-2).

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، ويليه المصري ثالثًا بـ19 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
أمين عمر ترتيب الدوري المصري الاهلي والمصري نبيل الكوكي مباريات الأهلي القادمة موعد مباراه الاهلي الاهلي ضد المصري

