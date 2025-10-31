صافرة أمين عمر تحكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع المصري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، على أرضية ملعب "برج العرب".

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة.

حكام مباراة الأهلي والمصري:

حكم ساحة.. أمين عمر

حكم مساعد 1.. محمود أبو الرجال

حكم مساعد 2.. أحمد توفيق طلب

حكم رابع.. عبدالرحمن صالح

تقنية الفيديو.. محمود دسوقي ومساعده طارق مصطفى

وأدار أمين عمر مباراتين للأهلي هذا الموسم في الدوري أمام غزل المحلة (0-0)، وكهرباء الإسماعيلية (4-2).

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، ويليه المصري ثالثًا بـ19 نقطة.

