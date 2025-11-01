تترقب محافظة الإسماعيلية مواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقي فريق الإسماعيلي بنظيره كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الإسماعيلي موعدًا مع نظيره كهرباء الإسماعيلية، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري الممتاز.

ديربي على أنغام السمسمية

يلتقي فريق الإسماعيلي بنظيره كهرباء الإسماعيلية (الصاعد حديثًا)، للمرة الأولى في الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا لأبناء الإسماعيلية حيث يسعى كلاهما لحسم اللقاء لصالحه.

ويملك فريق الإسماعيلي الشعبية الكاسحة في مدينة الإسماعيلية، عكس كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، إذ ستكون الأنصار في جبهة الدراويش خلال موقعة اليوم السبت.

وتعود شعبية الإسماعيلي نظرًا لكونه ممثل محافظة الإسماعيلية، والبطل المصري الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، مما جعله الأبرز لسنوات طويلة إذ توارثت الأجيال عشقه رغم معاناته في الفترة الأخيرة.

نزيف الإسماعيلية

يعاني فريق الإسماعيلي خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، امتدادًا لتراجع النتائج التي صاحبته خلال العام الماضي، إذ كان قريبًا من الهبوط إلى دوري المحترفين، قبل أن تستقر الأندية على التصويت لصالح إلغاء الهبوط.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ21 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 7 نقاط فقط إذ حقق الدراويش الفوز في مواجهتين وتعادل في لقاء، وتلقى 9 هزائم.

لم يكن حال كهرباء الإسماعيلية أفضل، إذ يستقر الفريق بالمركز الـ20 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، حصدها الصاعد حديثًا خلال الفوز في مواجهتين والتعادل في مثلهما وخسارة 7 مواجهات.

ويمثل اللقاء أهمية بالغة للإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية، حيث يسعى كلاهما لتحقيق نقاط الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري على حساب الآخر، من أجل الابتعاد عن دوامة الصراع على الهبوط مبكرًا.

ديربي بلا أضواء

كشفت شبكة قنوات "أون سبورت" عن جدول بث مباريات اليوم السبت، والذي تضمن غياب النقل التلفزيوني لمباراة الإسماعيلي أمام كهرباء الإسماعيلية.

وأوضحت شبكة "أون سبورت" أن المواجهة بين الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية، ستنقل عبر "تطبيق أون سبورت" في موعد المباراة المحدد بالثامنة مساءً.