مصدر ليلا كورة: الأهلي يستقر على إعدام ديون النادي لدى أحمد دويدار

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:28 م 01/11/2025
أحمد دويدار

أحمد دويدار

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن النادي استقر على إعدام ديون النادي لدى أحمد دويدار لاعب نادي الزمالك الأسبق، نظرا لمرور أكثر من 7 سنوات على تلك المديونيات.

وكان المستشار زكي شلقامي مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، أعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الذي جرى أمس الجمعة.

وأكد زكي شلقامي، تفويض مجلس الإدارة في باقي بنود جدول الأعمال التي لم يتم التصويت عليها فيما عدا بندي الميزانية والحساب الختامي، حيث يتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لإرسالهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

إعدام ديون النادي لدى أحمد دويدار

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "طبقا لجدول أعمال الجمعية العمومية فإنه يتضمن بند التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024".

وأضاف: "من ضمن بنود محضر اجتماع مجلس الإدارة الموافقة على المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بناء على المذكرة الواردة من إدارة الشئون القانونية بشأن بعض المديونيات المستحقة لصالح النادي على عدد من الجهات والهيئات وقد تكون مخصص ديون مشكوك في تحصيلها".

وأوضح: "نظرا لمرور أكثر من 7 سنوات على تلك المديونيات فقد تقرر إعدام تلك المديونيات وإلغاء المخصص، ومن ضمن تلك المديونيات مستحقات النادي لدى اللاعب أحمد دويدار بعد أن رفض ردهم".

وأكمل: "تضمنت مذكرة الإدارة المالية أنه في عام 2017 تم توقيع عقد مع أحمد دويدار يتضمن مقدم وقدره 625 ألف جنيه وتم الصرف له ولكن بناء على وجهة نظر المدير الفني لفريق الكرة وقتها لم يتم إتمام الصفقة".

وأتم المصدر تصريحاته: "جرت اتصالات عدة باللاعب ولكنه رفض رد المبلغ مؤكداً أن الأهلي أضاع عليه فرصة الانتقال خلال تلك الفترة لإغلاق القيد بالإتحاد المصري لكرة القدم".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أحمد دويدار

