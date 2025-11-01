يعد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز واحدا من أهم أسباب نجاح النادي السماوي وحجرا أساسيا في منظومة بطل أبطال أفريقيا ونصف العالم، بفضل منظومة التعاقدات الاحترافية التي يعمل عليها ونالت الإشادة الكبيرة من الجميع بما فيهم الأندية المنافسة لبيراميدز.

عمرو بسيوني عقل بيراميدز

حيث إن بيراميدز بفضل مجهودات عمرو بسيوني، أصبح يمتلك ترسانة من النجوم في جميع المراكز مع عمل مستمر لسنوات من أجل بناء الفريق الذي ينافس حاليا على الفوز بكل البطولات محليا وقاريا.

وتفوق بيراميدز طوال السنوات الماضية على جميع الأندية الأخرى في اختيار اللاعبين المحترفين الأجانب بعناية فائقة، بسبب التفكير دائما خارج الصندوق في اختياراته بعيدا عن فكرة المزايدة والتنافس على ضم اللاعبين وبهدوء شديد يختار لاعبيه الأجانب وبمبالغ مالية لا تقارن بما يدفعه القطبان، وهؤلاء الأجانب حاليا من أهم أسباب تفوق بيراميدز محليا وقاريا.

كما أنه بفضل منظومة العمل الاحترافية في التعاقدات بالنادي والتي يشرف عليها عمرو بسيوني، أصبح بيراميدز يمتلك أهم المحترفين في مصر وعلى رأسهم الظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي، ومواطنه وليد الكرتي، والدولي البوركيني بلاتي توريه، والهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، ويكفي التذكير بأن الثلاثي الشيبي وماييلي وتوريه في قائمة الترشيحات هذا العام لأفضل لاعب في قارة أفريقيا، رغم أن السماوي تعاقد معهم بأرقام مالية لا تذكر بل أنه ضم بلاتي توريه في صفقة انتقال حر، وهؤلاء حاليا أهم أسباب فوز بيراميدز بدوري الأبطال ثم كأس نصف العالم، وأخيرا السوبر الأفريقي.

وتسير منظومة التعاقدات في بيراميدز وفق خطة عمل مدروسة ودقيقة بعيدا عن السوشيال ميديا والمزايدات، ويتم متابعة عشرات اللاعبين سنويا بعناية فائقة لاختيار أفضلهم، حتى أصبح بيراميدز حاليا يمتلك أهم النجوم في كل المراكز.

ومع كل عام وفترة انتقالات يكون حديث الإعلام عن رحيل لاعب أو آخر من بيراميدز ووجود عروض لضمهم من فرق أخرى وأندية الخليج، وفي هدوء شديد يعلن النادي بفضل التحركات السريعة والاستباقية من عمرو بسيوني عن تمديد عقود نجومه واستمرارهم، وحتى الآن لم يترك بيراميدز أي لاعب يرحل إلا بقرار منه أو بيعه بأرقام مالية كبيرة مثلما حدث مع إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي رغم الإغراءات الضخمة من أندية منافسة لضمه على مدى سنوات.

وبعيدا عن التعاقدات وضم أفضل النجوم للفريق، لكن هناك نقطة قوة أخرى في عملية بيع اللاعبين وإعارتهم للأندية للاستفادة منهم فنيا وكذلك ماليا، لدرجة أن النادي أصبح دخله من بيع اللاعبين وإعارتهم أكثر مما ينفقه في سوق الانتقالات على التعاقدات الجديدة وبفارق كبير، وكذلك الإضافة الفنية التي يحققها من الإعارات بإكساب لاعبيه للخبرات وعودتهم مجددا مثلما حدث مع قطة ومحمود زلاكة وبوبو وغيرهم بجانب الاستفادة المالية بكل تأكيد.

وبعيدا عن الأمور التعاقدية والصفقات، فإن ما يسهل من مهمة عمل عمرو بسيوني في إتمام التعاقدات ووضع البنود المالية المناسبة والتي تدر العائد على بيراميدز، فهي علاقته الممتازة بلاعبي بيراميدز كصديق لهم وواحد منهم وبالتالي فإن ذلك يكون عاملا مساعدا كبيرا ويساعد كثيرا في إنهاء الاتفاق على كل شيء سريعا في أمور التعاقدات وتجديد العقود أو حتى الرحيل، وكذلك يرتبط بعلاقات ممتازة مع لاعبي ومسئولي كل الأندية، ما يسهل مهمة عمله في إتمام التعاقدات بدون ضجيج أو خلافات أو حتى سوء نوايا.