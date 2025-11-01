يفقد النادي المصري أبرز أسلحته أمام الأهلي، في المباراة المقرر لها أن تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي ستجري على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعاني المصري من بعض الغيابات المؤثرة التي ضربت الفريق، حيث يفقد النادي البورسعيدي خدمات الثنائي صلاح محسن للإيقاف، وميدو جابر للإصابة.

ثنائي مؤثر يغيب عن موقعة الأهلي

يغيب صلاح محسن، لاعب المصري، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي، بسبب الإيقاف بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة فريقه المصري ضد سموحة والتي جرت ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

ويعد غياب صلاح محسن عن مباراة الأهلي، ضربة قوية للمصري، إذ شارك شارك اللاعب مع الفريق البورسعيدي في 11 مباراة بمسابقة الدوري، ونجح في تقديم 6 مساهمات تهديفية.

صلاح محسن نجح في تسجيل 5 أهداف وضعته على قمة ترتيب الهدافين في الدوري المصري بالموسم الحالي، بالإضافة إلى تقديمه لتمريرة حاسمة، وذلك خلال ظهوره مع المصري في 11 مباراة بواقع 857 دقيقة.

وجاءت أهداف صلاح محسن، خلال الموسم الجاري مع المصري، أمام طلائع الجيش، كهرباء الإسماعيلية، غزل المحلة، وبتروجيت.

- طلائع الجيش: هدف

- كهرباء الإسماعيلية: هدف

- غزل المحلة: هدفان

- بتروجيت: هدف

ويعاني المصري من غياب ميدو جابر، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، والتي تستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي دقيق من أجل تجهيزه للعودة للملاعب بشكل قوي.

وظهر ميدو جابر رفقة المصري خلال 7 مباريات بواقع مباراة في كأس الكونفدرالية، و6 مباريات في الدوري المصري، ولم ينجح اللاعب في هز الشباك أو تقديم هداياه المعتادة خلال الموسم الجاري.

رغم ابتعاد ميدو جابر عن التهديف رفقة المصري خلال الموسم الجاري، إلا أنه كان أحد أبرز اللاعبين في الفريق البورسعيدي.