زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة غزل المحلة ومودرن سبورت في لقاء يُقام على ملعب "المحلة" في إطار الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري في نسخة موسم 2025-2026.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر برصيد 15 نقطة من 12 مباراة، في المقابل يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

تشكيل غزل المحلة: عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - عموري - يحيى زكريا - معاذ عبد السلام - محمود مجدي - رشاد العرفاوي - سعيدو كيمبو - عماد ميهوب - جريندو.

تشكيل مودرن سبورت: محمد أبو جبل - مصطفى مطاوع - أحمد المزهود - علي فوزي - عماد حمدي - غنام محمد - أحمد يوسف - عبد الرحمن شيكا - محمد صبري - فيجيري - حسام حسن.

