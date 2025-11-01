المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
غزل المحلة 0-0 مودرن سبورت.. إهدار ضربة جزاء

محمد همام

كتب - محمد همام

04:27 م 01/11/2025
فريق غزل المحلة

فريق غزل المحلة - صورة أرشيفية

زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة غزل المحلة ومودرن سبورت في لقاء يُقام على ملعب "المحلة" في إطار الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري في نسخة موسم 2025-2026.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر برصيد 15 نقطة من 12 مباراة، في المقابل يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

تشكيل غزل المحلة: عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - عموري - يحيى زكريا - معاذ عبد السلام - محمود مجدي - رشاد العرفاوي - سعيدو كيمبو - عماد ميهوب - جريندو.

تشكيل مودرن سبورت: محمد أبو جبل - مصطفى مطاوع - أحمد المزهود - علي فوزي - عماد حمدي - غنام محمد - أحمد يوسف - عبد الرحمن شيكا - محمد صبري - فيجيري - حسام حسن.

تفاصيل المباراة 

أهدر على فوزي ركلة جزاء لصالح فريق موردن سبورت في الدقيقة (35) بعدما نفذ الكرة لتمر أعلى المرمى.

تابعونا لمعرفة أحداث المباراة..

الدوري المصري غزل المحلة مودرن سبورت

