كلام فى الكورة
ثلاثي بلا دقيقة لعب وتجميد مؤقت.. 9 لاعبين على أعتاب التحرر من قيود فيريرا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:59 م 01/11/2025
الزمالك

نادي الزمالك

أعلن نادي الزمالك، رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، بعد سلسلة من النتائج السلبية على مدار المواجهات الأخيرة للفريق.

يتولى أحمد عبد الرؤوف القيادة الفنية بشكل مؤقت لفريق الزمالك، بداية من مباراة طلائع الجيش، غد الأحد، ثم في مسابقة كأس السوبر المصري.

انفراجة لقائمة جمدها فيريرا

إقالة يانيك فيريرا قد تكون بمثابة انفراجة لمجموعة من اللاعبين الذين تباينت معدلات مشاركتهم تحت قيادة المدرب البلجيكي، ربما يحصل بعض على فرص العودة للظهور في المباريات المقبلة.

قائمة تضم 9 لاعبين، تباين معدل مشاركتهم في المباريات، بعضهم لم يدخل قائمة أي لقاء مع يانيك فيريرا، مثل ثنائي حراسة المرمى محمد عواد والمهدي سليمان، ثم محمود جهاد الذي لم يكن يشارك لأسباب فنية وعدم جاهزية.

بعد هذا الثلاثي، يأتي بارون أوشينج الذي شارك مرة واحدة، ومثله أحمد إيشو، ثم المغربي صلاح الدين مصدق الذي تواجد في 4 مباريات، لدقائق محدودة بين الحضور الأساسي والبديل، بينما لم يلعب في 9 مواجهات.

يتبقى الآن ثلاثي آخر، أولهم أحمد حمدي، الذي شارك في 6 مباريات سواء أساسيًا أو بديلًا، ثم ناصر منسي الذي كان أحد العناصر الأساسية في بداية الموسم، ثم مر بمرحلة تراجع وفقدان ثقة، أبعدته عن المشاركة.

وأخيرًا، التونسي سيف الجزيري، الذي غاب 8 مباريات كاملة، بعد مشادة رآها يانيك فيريرا، خروجًا عن النص، حتى أنه صرح عن الأمر في المؤتمرات الصحفية، قبل أن يعود تدريجيًا مؤخرًا بعد اعتذاره.

بينما يبدأ الزمالك الآن حقبة جديدة، ولو بشكل مؤقت تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، قبل أن يتم الكشف في وقت لاحق عن الجهاز الفني الدائم للفارس الأبيض.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك سيف الجزيري يانيك فيريرا أحمد عبد الرؤوف

