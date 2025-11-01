زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراتي الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية، والجونة وفاركو في إطار الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

وكانت الجولة الافتتاحية قد شهدت تعادلًا سلبيًا بين غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب "المحلة"، ليحصل كل فريق على نقطة.

تشكيل الإسماعيلي: عبد الله جمال - عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد نصر - عبد الله محمد - محمد إيهاب - محمد سمير كونتا - محمد وجدي - محمد خطاري - أنور عبد السلام - خالد النبريصي.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية: محمد هجرس - محمد ياسين - سيف الخشاب - حسن الشاذلي - كريم يحيى - أحمد حمزاوي - يوسف جلال - إسلام عبد النعيم - محمد أوناجم - ماجد هاني - علي سليمان.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ21 برصيد 7 نقاط، في المقابل يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 برصيد 8 نقاط.

تشكيل الجونة: محمد علاء - صابر الشيمي - ألفا تراوري - أحمد بلية - خالد صديق - نور السيد - حفيظ إبراهيم - محمد محمود - علي الزاهدي - محمد النحاس - محمد عماد.

تشكيل فاركو: محمد سعيد "شيكا" - محمد حسين - معاذ أحمد - بابا كار - أحمد شعبان - وليد مصطفى - أحمد البحراوي - أحمد فؤاد - ياسين الملاح - رامز مدحت - محمود فرحات.

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، أما فريق فاركو فيحتل الترتيب الثامن عشر برصيد 9 نقاط.