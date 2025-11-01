المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الإسماعيلي 1-0 كهرباء الإسماعيلية.. الجونة 0-1 فاركو

محمد همام

كتب - محمد همام

07:36 م 01/11/2025
الإسماعيلي

فريق الإسماعيلي - صورة أرشيفية

زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراتي الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية، والجونة وفاركو في إطار الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

وكانت الجولة الافتتاحية قد شهدت تعادلًا سلبيًا بين غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب "المحلة"، ليحصل كل فريق على نقطة.

تشكيل الإسماعيلي: عبد الله جمال - عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد نصر - عبد الله محمد - محمد إيهاب - محمد سمير كونتا - محمد وجدي - محمد خطاري - أنور عبد السلام - خالد النبريصي.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية: محمد هجرس - محمد ياسين - سيف الخشاب - حسن الشاذلي - كريم يحيى - أحمد حمزاوي - يوسف جلال - إسلام عبد النعيم - محمد أوناجم - ماجد هاني - علي سليمان.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ21 برصيد 7 نقاط، في المقابل يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 برصيد 8 نقاط.

تشكيل الجونة: محمد علاء - صابر الشيمي - ألفا تراوري - أحمد بلية - خالد صديق - نور السيد - حفيظ إبراهيم - محمد محمود - علي الزاهدي - محمد النحاس - محمد عماد.

تشكيل فاركو: محمد سعيد "شيكا" - محمد حسين - معاذ أحمد - بابا كار - أحمد شعبان - وليد مصطفى - أحمد البحراوي - أحمد فؤاد - ياسين الملاح - رامز مدحت - محمود فرحات.

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، أما فريق فاركو فيحتل الترتيب الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

الإسماعيلي الدوري المصري الجونة فاركو كهرباء الإسماعيلية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

