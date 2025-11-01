المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

36 36
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الفرنسي
اوكسير

اوكسير

0 1
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الانتصار الثاني.. فاركو يهزم الجونة بالدوري

محمد همام

كتب - محمد همام

10:21 م 01/11/2025
فاركو

فريق فاركو - صورة أرشيفية

حقق فريق فاركو فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب الجونة بهدف دون رد، في إطار الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد فرحات في الدقيقة 13، ليحقق فاركو ثلاث نقاط غالية.

وحقق الفريق السكندري الانتصار الثاني على التوالي، حيث كان الفوز الماضي على حساب الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

وأصبح رصيد فاركو 12 نقطة في المركز السادس عشر، في المقابل توقف رصيد الجونة عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومن المقرر أن يلعب فريق فاركو في الجولة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا يوم 22 نوفمبر، بينما يلعب الجونة ضد الاتحاد السكندري يوم 23 نوفمبر.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
أستون فيلا

أستون فيلا

39

تسديدة قوية من جاكبو خارج منطقة الجزءا وتمر بعيدة أعلى مرمى أستون فيلا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
فالنسيا

فالنسيا

36

الحكم يشهر بطاقة صفراء لأوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
