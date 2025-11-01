الانتصار الثاني.. فاركو يهزم الجونة بالدوري

حقق فريق فاركو فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب الجونة بهدف دون رد، في إطار الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد فرحات في الدقيقة 13، ليحقق فاركو ثلاث نقاط غالية.

وحقق الفريق السكندري الانتصار الثاني على التوالي، حيث كان الفوز الماضي على حساب الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

وأصبح رصيد فاركو 12 نقطة في المركز السادس عشر، في المقابل توقف رصيد الجونة عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومن المقرر أن يلعب فريق فاركو في الجولة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا يوم 22 نوفمبر، بينما يلعب الجونة ضد الاتحاد السكندري يوم 23 نوفمبر.