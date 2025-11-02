المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.. لعبة الكراسي الموسيقية قد تبدأ في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:19 ص 02/11/2025
مباراة الأهلي وبيراميدز

صورة من مباراة الأهلي وبيراميدز بالموسم الحالي

تقام اليوم الأحد، 4 مباريات من العيار الثقيل في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يستعد الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا لختام مباريات البطولة قبل المشاركة في السوبر المصري.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

الأهلي أمام المصري

يلعب الأهلي مع المصري البورسعيدي في الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يستضيفه استاد برج العرب.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل عودة الثقة بعد التعادل مع بتروجت في الجولة الماضية بنتيجة 1-1.

بينما يرغب المصري في الفوز أيضا بعد التعادل مع سموحة دون أهداف في الجولة الماضية.

الزمالك يتحدى طلائع الجيش

أما في استاد القاهرة سوف يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في لقاء يقام في الساعة الخامسة مساءً، ويتطلع خلاله الفريق الأبيض بالقيادة الفنية الجديدة لأحمد عبد الرؤوف في تحقيق الفوز بعد التعادل أمام البنك الأهلي في الجولة الماضية.

الزمالك يدخل هذه المباراة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، أما طلائع الجيش فيتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

قطار سيراميكا

أما الحصان الأسود للموسم الحالي حتى الآن هو سيراميكا كليوباترا الذي يلعب مع بتروجيت في الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، في لقاء لا يحمل القسمة على إثنين إطلاقًا بسبب رغبة الفريقين.

قطار سيراميكا يدخل هذه المباراة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث.

أما بتروجت الذي حصد نقطة غالية في الجولة الماضية أمام الأهلي، يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

عودة بيراميدز للدوري

بيراميدز العائد من جديد للدوري بعد غياب حوالي 12 يوما للمشاركة في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام التأمين الإثيوبي، فيلتقي مع الاتحاد السكندري في الخامسة مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز في آخر ظهور بالدوري انتصر على فاركو بنتيجة 2-0، ضمن مباريات الجولة الـ 11، ولعب حتى الآن 8 مباريات فقط انتصر في 5 لقاءات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.

ويحتل بيراميدز الذي يملك أفضلية بسبب المباريات المؤجلة، المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط.

وبالتالي في حال انتصار نادي بيراميدز سيصعد حوالي 3 مراكز على الأقل ليدخل لأول مرة المربع الذهبي والذي ينافس عليه ثلاثي السوبر المصري "الأهلي، الزمالك وسيراميكا" أيضًا.

ولذلك ستكون لعبة الكراسي الموسيقية مؤثرة بعد نهاية مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز، قد يتغير المتصدر والوصيف وصاحب المركز الثالث والرابع أيضًا.

لذا ننصح بمتابعة جدول ترتيب الدوري باستمرار من هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري السوبر المصري بيراميدز سيراميكا جدول ترتيب الدوري المصري

