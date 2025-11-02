المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الصدارة وتفادي السلسلة السلبية.. ماذا يحتاج الأهلي من مباراة المصري؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:17 م 02/11/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله الذي وقع فيه خلال مباراة بتروجت الماضية في بطولة الدوري المصري.

الأهلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة جمعهم من 11 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة.

بينما يتواجد المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي، في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، حيث انتصر في 5 مباريات وتعادل 4 وتلقى هزيمتين.

ماذا يحتاج الأهلي من مباراة المصري؟

وفي السطور التالية نستعرض أبرز النقاط التي قد يحتاج بسببها المدرب الدنماركي ييس توروب لتحقيق الفوز ضد المصري..

استعادة الثقة

الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وكانت نتائجه متذبذبة حيث لعب حتى الآن 11 مباراة انتصر في 6 فقط، وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة.

وفي آخر مباراة ببطولة الدوري كان الأهلي قد تعادل مع بتروجت، وبالتالي يتطلع لتحقيق الفوز من أجل استعادة الثقة للاعبين قبل بطولة السوبر المصري.

الإعداد للسوبر

ويتطلع توروب أيضًا لتحقيق الفوز ضد المصري وتجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل بداية بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وبالتالي لن يجد توروب أفضل من مباراة المصري لتجربة اللاعبين ووضعهم في اختبار صعب قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي للسوبر، ومن ثم يتحدد مصيره سواء بلعب النهائي أو اللعب على المركز الثالث والرابع في البطولة المحلية.

صدارة الدوري

يعلم الأهلي جيدا أهمية الفوز في مباراة المصري وحصد الـ3 نقاط من أجل اعتلاء صدارة الدوري المصري الممتاز، لكن يتوقف ذلك أيضًا على نتيجة مباراة سيراميكا متصدر الترتيب مع بتروجيت.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويحتل سيراميكا الصدارة برصيد 23 نقطة.

الأهلي يواجه المصري على ملعب برج العرب في الثامنة مساءً، بينما يلتقي سيراميكا مع بتروجت في نفس التوقيت على ملعب هيئة قناة السويس.

ويجب ألا ننسى الزمالك القادم من الخلف صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة والذي سيلعب مع طلائع الجيش اليوم من أجل الدخول في صراع الصدارة.

فرصة بعض اللاعبين

استقر توروب على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي أمام المصري، وذلك لأسباب مختلفة، ورغم أن هذا الملف صعبا على جماهير الفريق الأحمر بسبب الإصابات والغيابات المتكررة إلا أنه سيكون أيضا فرصة لبعض اللاعبين قبل السوبر.

وأبرز الغائبين عن مباراة الأهلي والمصري هو التونسي محمد علي بن رمضان، الذي شعر بإجهاد في العضلة الخلفية بعد مباراة بتروجت.

كما يفتقد الأهلي لخدمات عدة نجوم بسبب الإصابة وعلى رأسهم محمد شريف وأشرف داري، بينما لا يزال الفريق الأحمر يعمل على تجهيز نجمه إمام عاشور بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

استمرار التألق ضد المصري

لم يعرف الأهلي الهزيمة ضد المصري في الدوري منذ مباراة الجولة الـ 13 لموسم 2021-22، عندما خسر وقتها بنتيجة 1-0.

ومنذ هذه الهزيمة، لم يخسر الأهلي إطلاقًا من المصري في الدوري، بل تعادل مرتين وانتصر 5 مرات.

وبالتالي يبحث الأهلي عن استمرار تألقه ضد المصري في الدوري خلال لقاء الليلة.

تفادي استقبال الأهداف

أهم نقطة قد يكون توروب يتحدث عنها في اجتماعاته مع اللاعبين هي فكرة استقبال الأهداف، وهو أمر تكرر في الدوري 9 مرات من أصل 11 مباراة شارك فيهم بالمسابقة.

الأهلي لم يستقبل الأهداف في مباراتي سيراميكا كليوباترا (1-0) وغزل المحلة (0-0) فقط، بينما استقبل الأهداف في الـ9 مباريات الأخرى وهو أمر سلبي يجب على الأهلي حله بالأخص أمام فريق بحجم المصري الذي يمتلك قدرات هجومية قوية بالموسم الحالي.

الأهلي سجل في الموسم الحالي 20 هدفا ببطولة الدوري فقط وهو معدل هجومي جيد، لكنه استقبل 13 هدفا وهو معدل دفاعي سيء للغاية، فمن بين أهل القمة لم يستقبل أي فريق الأهداف أكثر من الأهلي.

سيراميكا استقبل 4.

الأهلي استقبل 13

المصري استقبل 11

الزمالك استقبل 8

وادي دجلة استقبل 10.

مباراة الأهلي القادمة
