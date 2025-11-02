المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

0 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

رسميًا.. الجهة الإدارية تعتمد نتيجة انتخابات الأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:39 م 02/11/2025
انتخابات الأهلي

انتخابات الأهلي

تلقى النادي الأهلي، خطابًا اليوم الأحد، من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يفيد اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي، وفقًا للتشكيل الذي أعلنه السيد المستشار رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية.

وأقيمت انتخابات النادي الأهلي، يوم الجمعة الماضي، بمقر النادي بالجزيرة.

وتم الإعلان مساء الجمعة عن فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية في انتخابات مجلس إدارة جديد للأهلي، في الدورة الانتخابية الجديدة (2025-2029).

وجاءت قائمة الخطيب كالتالي:

محمود الخطيب رئيسًا، وياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، والعضوية فوق السن كل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وحازم هلال وأحمد حسام عوض، والعضوية تحت السن كل من إبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

وبات محمودالخطيب رئيسًا للأهلي لدورة ثالثة على التوالي، حيث إنه كان قد بدأ رحلته في رئاسة القلعة الحمراء منذ عام 2017.

وهناك 5 وجوه جديدة على مجلس إدارة الأهلي خلال الدورة الحالية، وهم ياسين منصور في منصب النائب، وحازم هلال وسيد عبد الحفيظ في منصب العضوية فوق السن، وإبراهيم العامري، ورويدا هشام تحت السن.

 

 

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

