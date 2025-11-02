رسميًا.. الجهة الإدارية تعتمد نتيجة انتخابات الأهلي

تلقى النادي الأهلي، خطابًا اليوم الأحد، من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يفيد اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي، وفقًا للتشكيل الذي أعلنه السيد المستشار رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية.

وأقيمت انتخابات النادي الأهلي، يوم الجمعة الماضي، بمقر النادي بالجزيرة.

وتم الإعلان مساء الجمعة عن فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية في انتخابات مجلس إدارة جديد للأهلي، في الدورة الانتخابية الجديدة (2025-2029).

وجاءت قائمة الخطيب كالتالي:

محمود الخطيب رئيسًا، وياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، والعضوية فوق السن كل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وحازم هلال وأحمد حسام عوض، والعضوية تحت السن كل من إبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

وبات محمودالخطيب رئيسًا للأهلي لدورة ثالثة على التوالي، حيث إنه كان قد بدأ رحلته في رئاسة القلعة الحمراء منذ عام 2017.

وهناك 5 وجوه جديدة على مجلس إدارة الأهلي خلال الدورة الحالية، وهم ياسين منصور في منصب النائب، وحازم هلال وسيد عبد الحفيظ في منصب العضوية فوق السن، وإبراهيم العامري، ورويدا هشام تحت السن.