للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار

بلغة الهداف.. كيف ينظر تريزيجيه ودغموم لمباراة الأهلي والمصري؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:04 م 02/11/2025
محمود تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه - لاعب الأهلي

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته مع المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد المصري في المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة.

الأهلي يتطلع لتحقيق الفوز في هذه المباراة لعدة أمور منها مصالحة الجماهير بعد التعادل الذي وقع فيه خلال المباراة الماضية ضد بتروجت، بالإضافة إلى استمرار في المنافسة على صدارة مسابقة الدوري.

كيف ينظر تريزيجيه ودغموم لمباراة الأهلي والمصري؟

ورغم أن هذه المباراة تشعل حماس الأهلي والمصري على صدارة جدول الترتيب، إلا أن هناك صراعا خاصا يجمع بين الثنائي محمود حسن تريزيجيه، جناح الأهلي وعبد الرحيم دغموم، لاعب المصري البورسعيدي.

دغموم وتريزيجيه حاليًا يتواجدان في المركز الثاني والثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، وبفارق هدف وحيد عن المتصدر صلاح محسن.

ويفقد نادي المصري صلاح محسن في مباراة الأهلي بسبب الإيقاف، إذ تلقى البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة سموحة بالجولة الـ 11 للدوري المصري ليغيب عن مباراة الأهلي.

وبالتالي فإن مباراة الأهلي والمصري ستشهد صراعا خاصا بين الثنائي ففي حال تسجيل أحد منهما سيتساوى مع صلاح محسن الذي سيعود في المباراة القادمة للأهلي.

للتعرف على ترتيب هدافي الدوري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي المصري الدوري المصري هداف الدوري المصري صلاح محسن محمود حسن تريزيجيه عبد الرحيم دغموم

