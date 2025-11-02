المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل الزمالك.. تعديلان أمام طلائع الجيش.. وشيكو بانزا بين البدلاء

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:12 م 02/11/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك مع طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التعادل الذي وقع فيه خلال المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1.

وتعد هذه المباراة الأولى التي يديرها أحمد عبد الرؤوف الذي تولى المهمة الفنية خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا الذي رحل بسبب النتائج السلبية التي يقع فيها الفريق مؤخرًا.

الزمالك يدخل مباراته مع طلائع الجيش محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

وشهد تشكيل الزمالك تغييرين مقارنة بمواجهة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، حيث يلعب ناصر ماهر في مركز الجناح بدلا من شيكو بانزا الذي تواجد على مقاعد البدلاء.

أما في منطقة وسط الملعب سيتواجد الثلاثي نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة العائد من الإصابة.

وفي الهجوم يلعب عبد الرؤوف بسيف الجزيري بدلا من عدي الدباغ وبجواره خوان بيزيرا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، سيف الجزيري، خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "مهدي سليمان، محمود حمدي"الونش"،أحمد فتوح، أحمد ربيع، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، شيكو بانزا، عمرو ناصر، عدي الدباغ".

مباراة طلائع الجيش القادمة
الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش أحمد عبد الرؤوف

