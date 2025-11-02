وضع ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، فريقه في المقدمة أمام طلائع الجيش في المباراة التي تجري بينهما، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة الـ13 من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ناصر ماهر يتقدم للزمالك

نجح نادي الزمالك في التسجيل أمام طلائع الجيش مبكرًا بحلول الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، وذلك عن طريق ناصر ماهر الذي سدد كرة متقنة بيمينه لم تعرف سوى الاستقرار في شباك الضيوف.

وحصل نادي الزمالك على ركلة حرة في الدقيقة الرابعة، نفذها نبيل عماد دونجا متوسط ميدان الفريق ببراعة حيث وجه الكرة إلى داخل منطقة الخطورة لطلائع الجيش، لتصل إلى ناصر ماهر الذي سددها بوجه القدم الخارجي في شباك الضيوف.

وانتظر حكم المباراة قرار تقنية الفيديو، من أجل تأكيد صحة الهدف الذي جاء عن طريق ناصر ماهر، والذي جاء لصالح لاعب الزمالك.

بهذا الهدف، رفع ناصر ماهر رصيده من الأهداف مع الزمالك إلى 3 أهداف خلال الموسم الجاري في الدوري المصري الممتاز.

وشارك ناصر ماهر رفقة الزمالك خلال 11 مباراة مع الأبيض في الدوري الممتاز، بواقع 895 دقيقة بخلاف مواجهة طلائع الجيش، ونجح في تسجيل هدفين بمرمى سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة.