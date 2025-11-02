المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هدف أكدته تقنية الفيديو.. ناصر يضع الزمالك في المقدمة أمام طلائع الجيش بالدوري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:21 م 02/11/2025
الزمالك - ناصر ماهر

ناصر ماهر - صورة أرشيفية

وضع ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، فريقه في المقدمة أمام طلائع الجيش في المباراة التي تجري بينهما، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة الـ13 من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ناصر ماهر يتقدم للزمالك

نجح نادي الزمالك في التسجيل أمام طلائع الجيش مبكرًا بحلول الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، وذلك عن طريق ناصر ماهر الذي سدد كرة متقنة بيمينه لم تعرف سوى الاستقرار في شباك الضيوف.

وحصل نادي الزمالك على ركلة حرة في الدقيقة الرابعة، نفذها نبيل عماد دونجا متوسط ميدان الفريق ببراعة حيث وجه الكرة إلى داخل منطقة الخطورة لطلائع الجيش، لتصل إلى ناصر ماهر الذي سددها بوجه القدم الخارجي في شباك الضيوف.

وانتظر حكم المباراة قرار تقنية الفيديو، من أجل تأكيد صحة الهدف الذي جاء عن طريق ناصر ماهر، والذي جاء لصالح لاعب الزمالك.

بهذا الهدف، رفع ناصر ماهر رصيده من الأهداف مع الزمالك إلى 3 أهداف خلال الموسم الجاري في الدوري المصري الممتاز.

وشارك ناصر ماهر رفقة الزمالك خلال 11 مباراة مع الأبيض في الدوري الممتاز، بواقع 895 دقيقة بخلاف مواجهة طلائع الجيش، ونجح في تسجيل هدفين بمرمى سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش ناصر ماهر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

3 0
طلائع الجيش

طلائع الجيش

64

تبديل رابع.. الظهور الرسمي الأول للمهدي سليمان ودخل بديل من محمد صبحي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

68

الشيبي أرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع تصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg