تعرض الجناح البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك للإصابة، خلال مواجهة الفريق الأبيض ضد طلائع الجيش، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسقط بيزيرا على أرضية الملعب في الدقيقة 24، عقب كرة مشتركة مع خالد عوض ظهير طلائع الجيش.

ولم يستطع بيزيرا إكمال اللقاء، حيث غادر أرضية الملعب باكيًا نحو مقاعد البدلاء، متأثرًا بإصابته في العضلة الخلفية.

واضطر أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت لاستبدال نجمه البرازيلي، والدفع بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

وفضل مدرب الزمالك عدم المجازفة بخوان بيزيرا، حيث ينتظر الفريق الأبيض مواجهة هامة أمام بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل.