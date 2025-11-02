كشف المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

تشكيل الأهلي أمام المصري

جاء تشكيل الأهلي الذي اختاره توروب، لبداية المباراة أمام المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد زيزو.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه، نييتس جراديشار.

دكة بدلاء الأهلي

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة الفريق أمام المصري 9 لاعبين، أبرزهم الثلاثي، أشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر.

ويعود كريم فؤاد للظهور مع الأهلي بالتواجد على مقاعد بدلاء الفريق للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن ظهر في لقاء بتروجيت.

ويتواجد على كرسي الاحتياط: مصطفى شوبير - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري - كريم فؤاد - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - محمد عبد الله.