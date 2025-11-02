المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

جدول ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يخطف الوصافة من الأهلي مؤقتًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:31 م 02/11/2025
احتفال ناصر ماهر بهدف الزمالك الأول ضد الطلائع

احتفال ناصر ماهر بهدف الزمالك الأول ضد الطلائع

خطف نادي الزمالك، وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، بصورة مؤقتة، من غريمه النادي الأهلي، عقب انتصاره مساء اليوم على فريق طلائع الجيش، بثلاثية مقابل هدف، في الأسبوع الثالث عشر من المسابقة المحلية.

وتفوق الزمالك على الطلائع بفضل ثنائية ناصر ماهر، ثم هدف عدي الدباغ، بينما أحرز محمد عاطف هد الضيوف الوحيد، في اللقاء الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي.

واستعاد الزمالك ذاكرة الانتصارات، بعدما غابت عنه في آخر 4 جولات، حيث حقق 3 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة، بعدما حقق فوزه السادس هذا الموسم، متفوقًا على الأهلي بفارق الأهداف مؤقتًا، حيث يواجه الفريق الأحمر نظيره المصري مساء اليوم في الجولة ذاتها.

كما شهدت مباريات اليوم انتصار بيراميدز على حساب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ارتقى بها للمركز الرابع في جدول الترتيب، لكنه لعب عدد مباريات أقل.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- سيراميكا كليوباترا: 23 نقطة

2- الزمالك: 22 نقطة

3- الأهلي: 22 نقطة

4- بيراميدز: 20 نقطة

5- المصري: 19 نقطة

لمطالعة جدول الترتيب كاملًا اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

