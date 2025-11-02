خطف نادي الزمالك، وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، بصورة مؤقتة، من غريمه النادي الأهلي، عقب انتصاره مساء اليوم على فريق طلائع الجيش، بثلاثية مقابل هدف، في الأسبوع الثالث عشر من المسابقة المحلية.

وتفوق الزمالك على الطلائع بفضل ثنائية ناصر ماهر، ثم هدف عدي الدباغ، بينما أحرز محمد عاطف هد الضيوف الوحيد، في اللقاء الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي.

واستعاد الزمالك ذاكرة الانتصارات، بعدما غابت عنه في آخر 4 جولات، حيث حقق 3 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة، بعدما حقق فوزه السادس هذا الموسم، متفوقًا على الأهلي بفارق الأهداف مؤقتًا، حيث يواجه الفريق الأحمر نظيره المصري مساء اليوم في الجولة ذاتها.

كما شهدت مباريات اليوم انتصار بيراميدز على حساب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ارتقى بها للمركز الرابع في جدول الترتيب، لكنه لعب عدد مباريات أقل.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- سيراميكا كليوباترا: 23 نقطة

2- الزمالك: 22 نقطة

3- الأهلي: 22 نقطة

4- بيراميدز: 20 نقطة

5- المصري: 19 نقطة

لمطالعة جدول الترتيب كاملًا اضغط هنا