عبد الرؤوف: أعرف قدرات لاعبي الزمالك.. وبدأنا العمل استعدادًا للسوبر

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

07:59 م 02/11/2025
أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، على أهمية الفوز أمام طلائع الجيش، في المباراة التي جرت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق فريق الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على ملعب القاهرة الدولي.

وتولى أحمد عبد الرؤوف المهمة الفنية لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وذلك بعد رحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا عن قيادة الأبيض.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف بعد الفوز على طلائع الجيش

استهل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، قائلًا: "الحمدلله على الفوز المهم جدًا على فريق كبير مثل طلائع الجيش".

وأضاف مدرب الزمالك: "ليس من السهل تحمل المسؤولية في وقت صعب، لكن لاعبي الزمالك على قدر المسئولية، ولم يكن هناك وقت لوضع نظام مع اللاعبين وهو ما تسبب في إرباك الحسابات الفنية".

وأكمل: "ينشغل ذهن اللاعبين بالبطولات المهمة قبل انطلاقها، وأتمنى أن يتفهم الجميع الظروف الصعبة للفريق، وأتمنى أن يكون جمهور الزمالك داعمًا للفريق".

وواصل: "أوجه الشكر لكل أبناء الزمالك الذين حرصوا على الاتصال بي لدعمي بعد تولي المسؤولية".

وانتقل للحديث عن كأس السوبر: "مباراة بيراميدز وتجهيزاتها ستكون مختلفة، سنواجه فريق كبير وعلينا الاستعداد بالشكل الأمثل لتلك المواجهة".

وزاد: "قبل كوني مدربًا للزمالك فأنا مشجع للنادي، وأعرف قدرات اللاعبين، وبدأنا العمل من اليوم وفي ذهننا بطولة السوبر".

واستكمل: "التغييرات التي أجريتها لها علاقة بمباراة اليوم وبطولة السوبر أيضًا، وتجهيز كل العناصر في قائمة الفريق، لقد وجدت نفسي مسئولًا عن الفريق، ولم أختر التوقيت ولكن ذلك كان حلمًا بالنسبة لي".

وشدد: "أحاول وضع ضوابط جديدة في وقت قصير، وأثق مع الوقت أنه سيكون أفضل، وأوقات كثيرة في مباراة اليوم لم نظهر بالشكل الأفضل، ولكن الأهم التوفيق وتحقيق الفوز في ظل الظروف الحالية".

وأتم حديثه: "أكررها جمهور نادي الزمالك وجوده مهم جدًا، وهتافهم لي ليس جديدًا".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش أحمد عبد الرؤوف

