الأهلي يعلن تحمله التأمينات الاجتماعية للعاملين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:36 م 04/11/2025
الأهلي

النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن تحمله التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالقلعة الحمراء.

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "مجلس إدارة الأهلي قرر في اجتماعه مساء الإثنين تحمل النادي حصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالنادي".

وأوضح النادي أن هذا الأمر تم اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي وبأثر رجعي، مع الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية بالنادي الأهلي.

وكان مصدر داخل الأهلي قال في تصريحات قبل أيام ليلا كورة إن العاملين والموظفين يمثلون الركيزة الأساسية لمنظومة العمل داخل النادي، ودورهم محوري في تحقيق النجاحات الإدارية والتنظيمية في الفروع الـ4 للنادي.

وأضاف المصدر أن تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالفعل داخل النادي ولا توجد أي مشكلات في هذا الملف.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي

