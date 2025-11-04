شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في تدريبات الفريق للمرة الأولى وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس A الذي تسبب في ابتعاده عن التواجد مع الأحمر لفترة طويلة، وصلت إلى 51 يومًا.

وظهر إمام عاشور في تدريبات الأهلي، اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس السوبر المصري، الذي تقام أحداثه في الإمارات خلال الفترة من 6 نوفمبر حتى 9 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري، بصفته حامل لقب الدوري الممتاز، إلى جانب الزمالك بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا المتوج بكأس رابطة المحترفين، وبيراميدز الذي يظهر مدعوًا بالبطاقة الذهبية.

ظهور عاشور الأخير مع الأهلي

غاب إمام عاشور عن الأهلي منذ مباراة إنبي والتي جرت بين الفريقين لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري، يوم 14 سبتمبر الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشارك إمام عاشور رفقة الأهلي أمام إنبي بديلًا لزميله أشرف بنشرقي، إذ دخل إلى اللاعب أرضية الميدان في الدقيقة 78 من زمن المباراة، أي ظهر في 12 دقيقة فقط.

واكتفى إمام عاشور خلال دقائق مشاركته بتمرير 3 تمريرات صحيحة من إجمالي 4 بنسبة نجاح وصلت إلى 75% ولمس الكرة 9 مرات، وخسر الاستحواذ عليها في 4 مناسبات، ولم يطلق تسديدات على مرمى إنبي.

جاء ذلك قبل ساعات من تعرض عاشور للإصابة بعدوى فيروسية، ليتقرر نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم.

عودة عاشور بعد غياب

كان قد أعلن النادي الأهلي، إصابة إمام عاشور لعدوى فيروسية "فيروس A" موضحًا أن اللاعب سيتواجد بالمستشفى على أن يحصل على برنامج علاجي ملائم لحالته الصحية، تمهيدًا لعودته من جديد.

وظل عاشور بعيدًا عن مباريات الأهلي لفترة طويلة، خضع خلالها لفحوصات دورية للاطمئنان على استقرار معدلاته الطبيعية، تمهيدًا لعودته.

وغاب عاشور عن الأهلي أمام الأندية الآتية:

- سيراميكا كليوباترا (الدوري المصري).

- حرس الحدود (الدوري المصري).

- الزمالك (الدوري المصري).

- كهرباء الإسماعيلية (الدوري المصري).

- إيجل نوار (دوري أبطال أفريقيا).

- الاتحاد السكندري (الدوري المصري).

- إيجل نوار (دوري أبطال أفريقيا).

- بتروجيت (الدوري المصري).

- المصري (الدوري المصري).

عاشور مع الأهلي

إمام عاشور اكتفى بالظهور مع الأهلي خلال مباراة واحدة في الموسم الجاري، كانت بالدوري المصري أمام إنبي وكان ذلك خلال 12 دقيقة فقط، إذ كان يعاني اللاعب من كسر بالترقوة، تعرض له خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.