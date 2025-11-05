المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

أبوريدة يتحدث عن تصريحات أسامة نبيه.. أزمة الزمالك.. وعلاقته مع الخطيب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:16 م 05/11/2025
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

هاني أبوريدة

علق هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لأول مرة على التصريحات التي أدلى بها أسامة نبيه مدرب منتخب الشباب السابق على خلفية الخروج من كأس العالم.

وأدلى نبيه بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا عقب وداع كأس العالم للشباب من دور المجموعات.

أسامة نبيه: لست مدربا فاشلا.. وودعنا كأس العالم للشباب باللائحة

"بين تواضع وهبي وغرور نبيه".. كيف نتعلم الدرس من المغرب؟

وقال أبوريدة في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "أسامة نبيه جانبه التوفيق في التصريحات التي أدلى بها بعد مونديال الشباب، وأكيد كان في حالة نفسية غير جيدة لعدم التأهل بسبب الإنذارات وليس إخفاق في النتيجة".

وأضاف: "التصريحات تسببت في إحراج كبير لنا وجانبه التوفيق، ولكن هذا يحدث في كرة القدم واعتدنا على ذلك".

وسئل أبوريدة عن رأيه في أزمة الزمالك، قائلًا: "من البداية الزمالك لديه أزمة إدارية، مصروفات كثيرة، مخالفات جسيمة في التعاقدات مع الأندية وتسببت في غرامات وإيقافات قيد، ولم يجلب الرعاية المطلوبة لدعم النادي".

وأكمل: "هناك محبين كُثر لنادي الزمالك وأتمنى أن يقف على رجله لأنه من أعظم الأندية في أفريقيا والوطن العربي".

وعن حقيقة توتر علاقته بالأهلي، أكد رئيس اتحاد الكرة: "علاقتي توترت مع الأهلي فقط على السوشيال ميديا، لكن الواقع مخالف تماما، ونحن أكثر من إخوات، وعلاقتي مع الخطيب رائعة وهناك تنسيق كامل بيننا ونتناقش في كثير من الموضوعات".

اقرأ أيضًا:

كيف تصبح مثل المغرب؟.. أبوريدة يكشف خطة الـ5 سنوات ومشروع فينجر لتطوير المواهب

أبوريدة: لا ينبغي التقليل من إنجاز حسام حسن.. وسنصل إلى أبعد نقطة في أمم أفريقيا

الأهلي الزمالك منتخب مصر كأس العالم كأس العالم للشباب هاني أبوريدة أسامة نبيه

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

