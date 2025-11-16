المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

"غياب لاعبي الأهلي والزمالك".. رابطة الأندية تكشف عن أبرز أداء فردي في مباريات الدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:28 م 16/11/2025
كرة الدوري المصري

الدوري المصري - صورة أرشيفية

كشفت رابطة الأندية المصرية، عن 5 لاعبين هم الأبرز من حيث الأداء الفردي خلال مباريات الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وتواجد ثنائي من نادي بيراميدز، بجانب 3 لاعبين آخرين من أندية المصري، سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، كانوا الأبرز من حيث الأداء الفردي في مباريات الدوري خلال الموسم الحالي.

وغاب لاعبي النادي الأهلي ونادي الزمالك عن القائمة التي أعلنت عنها رابطة الأندية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

5 لاعبين ضمن أبرز أداء فردي في مباريات الدوري

تواجد الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري البورسعيدي، في قائمة أفضل أداء فردي في مباريات الدوري هذا الموسم، وذلك خلال مباراة الجولة الأولى من المسابقة أمام الاتحاد السكندري، بعد أن سجل هدفين وقدم 3 مراوغات وحصل على 4 أخطاء.

كما تواجد المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في القائمة، وذلك خلال مباراة الجولة التاسعة أمام طلائع الجيش، بعد أن سجل هدفين وقام بعمل 3 التحامات وصنع 4 فرص.

وتواجد صديق أوجولا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا في قائمة أفضل أداء فردي في مباريات الدوري هذا الموسم، وذلك خلال مباراة الجولة 13 من المسابقة أمام فريق بتروجت، بعد أن سجل هدفين وقام بعمل 3 مراوغات و3 التحامات.

كما تواجد كريم طارق لاعب طلائع الجيش في القائمة، وذلك خلال مباراة الجولة الـ12 من المسابقة أمام نادي زد، بعد أن سجل هدفين وصنع فرصة وقام بعمل 3 عرضيات.

وأخيرا تواجد المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز في قائمة أفضل أداء فردي في مباريات الدوري هذا الموسم، وذلك خلال مباراة الجولة الخامسة أمام النادي الأهلي، بعد أن سجل هدفين ومرر 22 تمريرة صحيحة، وقام بعمل 6 التحامات.

Image

الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز رابطة الأندية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg