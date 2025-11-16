كشفت رابطة الأندية المصرية، عن 5 لاعبين هم الأبرز من حيث الأداء الفردي خلال مباريات الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وتواجد ثنائي من نادي بيراميدز، بجانب 3 لاعبين آخرين من أندية المصري، سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، كانوا الأبرز من حيث الأداء الفردي في مباريات الدوري خلال الموسم الحالي.

وغاب لاعبي النادي الأهلي ونادي الزمالك عن القائمة التي أعلنت عنها رابطة الأندية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

5 لاعبين ضمن أبرز أداء فردي في مباريات الدوري

تواجد الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري البورسعيدي، في قائمة أفضل أداء فردي في مباريات الدوري هذا الموسم، وذلك خلال مباراة الجولة الأولى من المسابقة أمام الاتحاد السكندري، بعد أن سجل هدفين وقدم 3 مراوغات وحصل على 4 أخطاء.

كما تواجد المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في القائمة، وذلك خلال مباراة الجولة التاسعة أمام طلائع الجيش، بعد أن سجل هدفين وقام بعمل 3 التحامات وصنع 4 فرص.

وتواجد صديق أوجولا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا في قائمة أفضل أداء فردي في مباريات الدوري هذا الموسم، وذلك خلال مباراة الجولة 13 من المسابقة أمام فريق بتروجت، بعد أن سجل هدفين وقام بعمل 3 مراوغات و3 التحامات.

كما تواجد كريم طارق لاعب طلائع الجيش في القائمة، وذلك خلال مباراة الجولة الـ12 من المسابقة أمام نادي زد، بعد أن سجل هدفين وصنع فرصة وقام بعمل 3 عرضيات.

وأخيرا تواجد المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز في قائمة أفضل أداء فردي في مباريات الدوري هذا الموسم، وذلك خلال مباراة الجولة الخامسة أمام النادي الأهلي، بعد أن سجل هدفين ومرر 22 تمريرة صحيحة، وقام بعمل 6 التحامات.