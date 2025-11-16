عقد سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة اجتماعًا سريعًا مع الجهاز الفني والإداري لفريق دلفي الذي يستحوذ عليه الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن الإجتماع الذي حضره محمد يوسف المدير الرياضي، وأقيم في مقر مدينة نصر، جاء بهدف الإرتقاء وتطوير فريق دلفي، ليتأهل للتواجد في دوري المحترفين.

وأضاف أن الإجتماع شهد الظهور الأول لهشام حنفي بعد تعيينه بشكل رسمي مديرا لفريق دلفي بجانب تواجد محمد شرف المدير الفني.

وتابع أن عبدالحفيظ استمع إلي تقرير عن فريق دلفي والأجانب واحتياجات الفريق، وأكد عبدالحفيظ أن هدف إدارة النادي هو صعود دلفي الي دوري المحترفين ويدعمه بكل قوة لتحقيق هذا الهدف.

وواصل المصدر بأن عبدالحفيظ أفاد بأن صعود الفريق لدوري المحترفين، سيسهم في إمكانية انتقال لاعبين من قطاع الناشئين إليه، لأن الفريق حاليا ينافس في الدرجة الثانية.

وأشار إلى أنه تم تقييم مستوي الأجانب في فريق دلفي ومقارنتهم بثنائي فريق 2005 صامويل ورينيدروف والذي يرغب عبدالحفيظ في إنضمامهم الي دلفي ليوجد مكان في قطاع الناشئين للتعاقد مع أجانب تحت السن.

وأوضح أن كاظم ابراهيم، لاعب مواليد 2007، والذي تألق بشكل لافت أمام الزمالك اليوم لديه عرض من أحد اندية الدوري الممتاز وأخر من دوري المحترفين وسيتم إعارته في يناير.

واصطحب عبدالحفيظ ويوسف الجهاز الفني والإداري لفريق دلفي لمتابعة مباراة قمة دوري الشباب، والتي فاز خلالها الأهلي علي الزمالك (3-0)، سجلها صامويل هدف وكاظيم ابراهيما هدفين.