المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

1 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

1 0
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 2
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

يلا كورة يكشف خطة الأهلي لتطوير فريق دلفي وموقف أجانب الناشئين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:33 م 16/11/2025
دلفي

فريق دلفي

عقد سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة اجتماعًا سريعًا مع الجهاز الفني والإداري لفريق دلفي الذي يستحوذ عليه الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن الإجتماع الذي حضره محمد يوسف المدير الرياضي، وأقيم في مقر مدينة نصر، جاء بهدف الإرتقاء وتطوير فريق دلفي، ليتأهل للتواجد في دوري المحترفين.

وأضاف أن الإجتماع شهد الظهور الأول لهشام حنفي بعد تعيينه بشكل رسمي مديرا لفريق دلفي بجانب تواجد محمد شرف المدير الفني.

وتابع أن عبدالحفيظ استمع إلي تقرير عن فريق دلفي والأجانب واحتياجات الفريق، وأكد عبدالحفيظ أن هدف إدارة النادي هو صعود دلفي الي دوري المحترفين ويدعمه بكل قوة لتحقيق هذا الهدف.

وواصل المصدر بأن عبدالحفيظ أفاد بأن صعود الفريق لدوري المحترفين، سيسهم في إمكانية انتقال لاعبين من قطاع الناشئين إليه، لأن الفريق حاليا ينافس في الدرجة الثانية.

وأشار إلى أنه تم تقييم مستوي الأجانب في فريق دلفي ومقارنتهم بثنائي فريق 2005 صامويل ورينيدروف والذي يرغب عبدالحفيظ في إنضمامهم الي دلفي ليوجد مكان في قطاع الناشئين للتعاقد مع أجانب تحت السن.

وأوضح أن كاظم ابراهيم، لاعب مواليد 2007، والذي تألق بشكل لافت أمام الزمالك اليوم لديه عرض من أحد اندية الدوري الممتاز وأخر من دوري المحترفين وسيتم إعارته في يناير.

واصطحب عبدالحفيظ ويوسف الجهاز الفني والإداري لفريق دلفي لمتابعة مباراة قمة دوري الشباب، والتي فاز خلالها الأهلي علي الزمالك (3-0)، سجلها صامويل هدف وكاظيم ابراهيما هدفين.

النادي الأهلي دوري المحترفين سيد عبدالحفيظ دلفي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيطاليا

إيطاليا

1 0
النرويج

النرويج

14

ضغط من لاعبي منتخب إيطاليا بعد تمريرات على حدود منطقة الجزاء وتنتهي بعرضية من دافيد فراتيسي ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

1 1
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

49

نهاية الشوط الأول.. بالتعادل بين نيجيريا والكونغو الديمقراطية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg