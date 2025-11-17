يبحث نادي الزمالك بقيادة مديره الرياضي جون إدوارد، موقف ملف الراحلين عن الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2026.

ويُعتبر أبرز الأسماء المرشحة للخروج من "القلعة البيضاء" هو مدافع الفريق حسام عبد المجيد، حيث اشترطت إدارة النادي تلقي عرضٍ مغرٍ للموافقة على بيع اللاعب.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن إدارة الزمالك لديها رغبة في تجديد عقد اللاعب، إلا أن هذا لم يتم بسبب الظروف المالية التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك في صيف 2027، وهذا يعني أن اللاعب في حال عدم التجديد قد يكون مرشحًا للرحيل.

وبخلاف حسام عبد المجيد، هناك أيضًا عدة محترفين مرشحين للخروج مثل الدولي الأنجولي شيكو بانزا، حيث أعطت إدارة الزمالك فرصة أخيرة للاعب قبل الانتقالات الشتوية.

كما هناك اتجاه لخروج الثنائي المغربي عبد الحميد معالي وصلاح الدين مصدق في يناير، بجانب المهاجم الفلسطيني عمر فرج والذي لم يشارك في أي مباراة منذ عودته من الإعارة.

