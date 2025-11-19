المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الإسماعيلي ينفي مطالبة "فيفا" بفتح قيد استثنائي للنادي

شريف عادل

كتب - شريف عادل

01:05 م 19/11/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي

نفى النادي الإسماعيلي التقدم ما تردد مؤخرا بشأن مطالبته الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفتح الباب بشكل استثنائي.

فيفا أعلن قبل أيام عن إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب عدم سداد مستحقات للاعبه السابق كارميلو.

وقال الإسماعيلي في بیان رسمي، اليوم الأربعاء: "أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن الإدارة القانونية بالنادي لم تتقدم بأي طلب إلى المحكمة الرياضية الدولية أو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن فتح قيد استثنائي للنادي".

وشدد البيان على أن المجلس منذ توليه المسؤولية يحرص على مبدأ الشفافية مع جماهير الإسماعيلي.

وواصل: "يشدد مجلس الإدارة على أن منصات النادي الرسمية وموقعه الإلكتروني هما المصدران المعتمدان لأي أخبار تتعلق بالنادي".

وأتم النادي بيانه مطالبا الجميع بالتكاتف في الفترة الحالية بما يتيح للمجلس العمل على إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والمستحقة.

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

الإسماعيلي الدوري المصري فيفا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

