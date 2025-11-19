الإسماعيلي ينفي مطالبة "فيفا" بفتح قيد استثنائي للنادي

نفى النادي الإسماعيلي التقدم ما تردد مؤخرا بشأن مطالبته الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفتح الباب بشكل استثنائي.

فيفا أعلن قبل أيام عن إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب عدم سداد مستحقات للاعبه السابق كارميلو.

وقال الإسماعيلي في بیان رسمي، اليوم الأربعاء: "أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن الإدارة القانونية بالنادي لم تتقدم بأي طلب إلى المحكمة الرياضية الدولية أو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن فتح قيد استثنائي للنادي".

وشدد البيان على أن المجلس منذ توليه المسؤولية يحرص على مبدأ الشفافية مع جماهير الإسماعيلي.

وواصل: "يشدد مجلس الإدارة على أن منصات النادي الرسمية وموقعه الإلكتروني هما المصدران المعتمدان لأي أخبار تتعلق بالنادي".

وأتم النادي بيانه مطالبا الجميع بالتكاتف في الفترة الحالية بما يتيح للمجلس العمل على إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والمستحقة.

