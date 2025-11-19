المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وكيله: قندوسي لا يمانع الانضمام إلى الزمالك.. وليس هناك اتفاق بين الأهلي وسيراميكا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:35 م 19/11/2025
أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا

أحمد قندوسي

أكد نصر يحيى وكيل أعمال أحمد قندوسي لاعب لوجانو السويسري، أن اللاعب الجزائري لا يمانع الانضمام إلى نادي الزمالك في حالة وصول عرض رسمي لضمه، مشيراً إلى أنه لا يوجد اتفاق بين النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا ينص على عدم عودة اللاعب إلى مصر للانضمام إلى النادي الأبيض.

وانتقل قندوسي إلى صفوف لوجانو السويسري في صفقة بيع نهائي من نادي سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي.

تصريحات وكيل قندوسي

وقال وكيل قندوسي في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر": "أحمد قندوسي يلعب الآن في لوجانو السويسري، ولا يوجد مفاوضات مع نادي الزمالك، ولم يتواصل معنا أحد من الزمالك حتى الآن".

وأضاف: "قبل انتقال قندوسي إلى سويسرا، حدثت مكالمة ودية بيني وبين أيمن الرمادي وحسام المندوه ولم ترتق إلى العرض الرسمي، واستفسر خلالها عن إمكانية ضم أحمد قندوسي، وكان وقتها في مرحلة التأهيل وأن نادي سيراميكا كليوباترا سيتفاوض على الرقم الذي يرغب به في حالة إتمام الصفقة، ولكن لم تحدث أي تواصل بعد هذه المكالمة".

وواصل: "لا يوجد شيء اسمه أن هناك اتفاق بين الأهلي وسيراميكا على عدم عودة اللاعب إلى مصر للانضمام إلى الزمالك، واللاعب حر يذهب إلى المكان الذي يريده".

وتابع وكيل اللاعب الجزائري: "إذا قدم نادي الزمالك عرضاً مناسباً للنادي الذي يلعب به قندوسي، وهو موافق على الانضمام فسيحدث ذلك دون حدوث أي مشكلة".

وأكمل وكيل أحمد قندوسي: "نادي لوجانو السويسري متمسك بقندوسي وهو أحد العناصر المهمة في مشروع النادي، واللاعب بدأ يشارك في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية وخاض مباراة ودية مع فريقه وقدم مستوى جيد، ولا يوجد لديهم نية في التفريط في خدماته".

وأضاف: "لا يوجد مشكلة في انضمام قندوسي إلى نادي الزمالك، ولكن هل سيستطيع نادي الزمالك تقديم عرض لنادي لوجانو بالقيمة التي يطلبها لبيع قندوسي؟".

وأتم وكيل قندوسي تصريحاته: "عندما رحل قندوسي إلى الخارج كانت الخطة أن يظل في أوروبا وعدم العودة، ولكن شرف لأي لاعب أن ينضم إلى نادي الزمالك".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا

