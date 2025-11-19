المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريبييرو: لم أرحل عن أورلاندو بسبب الأهلي.. وبعض الأشخاص فقدوا صبرهم بعد 4 مباريات

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:34 م 19/11/2025
ريبييرو

ريبييرو

تحدث الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن سبب رحيله عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لتدريب الفريق الأحمر، والفترة القصيرة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

وكان الأهلي أقال ريبييرو من تدريب الفريق بعد الهزيمة من نادي بيراميدز في الدوري المصري.

تصريحات ريبييرو

وقال ريبييرو في تصريحات لإذاعة Metro FM الجنوب أفريقية: "الرحيل عن أورلاندو بايرتس؟ لست معتادًا على النظر إلى الوراء في الحياة، لقد كان قرارًا اتخذ في ظل ظروف معينة، لذلك التفكير في الأمر نفسه الآن في ظروف مختلفة لا معنى له، من السهل اتخاذ القرارات وأنت تملك صحيفة الغد، كما كنا نقول، لا أعرف ما إذا كان الناس قد فهموا طبيعة قراري في ذلك الوقت، لكنني لم أغادر أورلاندو بايرتس بسبب الانتقال إلى الأهلي".

وأضاف: "كان قرارًا قد اتخذ منذ وقت طويل جدًا، قبل أن يأتي الأهلي، كانوا يعلمون ذلك، ثم جاء الأهلي لاحقًا".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي لم يعجبني فيما حدث هو أنني اضطررت للرحيل قبل نهاية الموسم هنا، لم أكن سعيدًا بذلك، لم أكن مستعدًا".

وأوضح: "لقد كان ذلك أمرًا لا بد منه، من وجهة نظر الأهلي كان الهدف هو الاستعداد لكأس العالم للأندية".

وعن الفترة القصيرة التي قضاها مع الأهلي، قال ريبييرو: "للأسف لم نتمكن من البدء بالطريقة التي أردناها، أعتقد أن الناس أدركوا أننا نحاول القيام بشيء مختلف مع المجموعة وتغيير أسلوب لعب الفريق في فترة قصيرة جدًا".

واختتم مدرب الأهلي السابق تصريحاته: "لم يكن لدينا سوى 10 أو 11 حصة تدريبية قبل انطلاق كأس العالم للأندية، وكان العديد من اللاعبين الجدد ينضمون إلى المجموعة، من ناحية الأداء كنتُ راضيًا إلى حد كبير، وكانت ردود فعل الجماهير إيجابية للغاية، للأسف لم يبدأ الموسم بالطريقة التي كنا نأملها، ولم يستغرق الأمر سوى أربع مباريات حتى يفقد بعض الأشخاص في النادي صبرهم".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أورلاندو بايرتس ريبييرو

