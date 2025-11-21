تشهد الساعات المقبلة عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يدخل مرحلة التجميد المؤقت، لفترة تصل إلى 55 يومًا، بسبب ارتباطات المنتخب الوطني.

مباريات الدوري المصري

الدوري المصري الممتاز يستأنف مبارياته من الجولة الـ14، التي سيقام منها 7 مواجهات فقط، خلال 96 ساعة، تبدأ من غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

حيث تأتي مباريات الدوري المصري الممتاز التي ستقام خلال الـ4 أيام المقبلة على النحو الآتي:

السبت

فاركو × سيراميكا كليوباترا.

طلائع الجيش × إنبي.

مودرن سبورت × البنك الأهلي.

الأحد

الاتحاد السكندري × الجونة.

بتروجيت × حرس الحدود.

كهرباء الإسماعيلية × زد.

الثلاثاء

بيراميدز × المقاولون العرب.

بعد هذه المباريات ستتوقف منافسات الدوري المصري الممتاز، علمًا بأن مواجهات الأهلي والزمالك والمصري لحساب هذه الجولة تأجلت لارتباطهم بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

فيما تتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، حتى 19 يناير المقبل، لمشاركة المنتخب الثاني في كأس العرب، خلال الفترة 1 - 18 ديسمبر، ثم منتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية، من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

بينما خلال فترة إيقاف جولات الدوري المصري الممتاز، سيخوض بيراميدز مباراتين مؤجلتين تحديدًا يومي 3 و6 ديسمبر، ضد كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت.