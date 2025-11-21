المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات




كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الأخبار

7 مباريات.. 96 ساعة أخيرة قبل توقف الدوري المصري نحو شهرين

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:13 ص 21/11/2025
درع الدوري

درع الدوري المصري الممتاز

تشهد الساعات المقبلة عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يدخل مرحلة التجميد المؤقت، لفترة تصل إلى 55 يومًا، بسبب ارتباطات المنتخب الوطني.

مباريات الدوري المصري

الدوري المصري الممتاز يستأنف مبارياته من الجولة الـ14، التي سيقام منها 7 مواجهات فقط، خلال 96 ساعة، تبدأ من غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

حيث تأتي مباريات الدوري المصري الممتاز التي ستقام خلال الـ4 أيام المقبلة على النحو الآتي:

السبت

فاركو × سيراميكا كليوباترا.

طلائع الجيش × إنبي.

مودرن سبورت × البنك الأهلي.

الأحد

الاتحاد السكندري × الجونة.

بتروجيت × حرس الحدود.

كهرباء الإسماعيلية × زد.

الثلاثاء

بيراميدز × المقاولون العرب.

بعد هذه المباريات ستتوقف منافسات الدوري المصري الممتاز، علمًا بأن مواجهات الأهلي والزمالك والمصري لحساب هذه الجولة تأجلت لارتباطهم بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

فيما تتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، حتى 19 يناير المقبل، لمشاركة المنتخب الثاني في كأس العرب، خلال الفترة 1 - 18 ديسمبر، ثم منتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية، من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

بينما خلال فترة إيقاف جولات الدوري المصري الممتاز، سيخوض بيراميدز مباراتين مؤجلتين تحديدًا يومي 3 و6 ديسمبر، ضد كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت.

الزمالك الأهلي الدوري المصري الممتاز بيراميدز مباريات الدوري المصري

