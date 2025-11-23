وجّه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي يناشده فيها التدخل لوضع النادي تحت رعايته، مؤكدًا أن مجلس الإدارة بذل كل ما في وسعه لاستعادة استقرار القلعة البيضاء والعودة بها إلى مكانتها الطبيعية.

وقال لبيب خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" إن الزمالك يعد أحد أعرق الأندية المصرية، وأن دعمه ينعكس مباشرة على المنتخبات الوطنية، مشددًا على أن بلاغًا من أحد الأشخاص لا يمكن أن يعرقل مسيرة النادي بهذه الصورة.

وأضاف رئيس الزمالك أن إدارة النادي تقدّر عدم تدخل الرئيس السيسي إلا في إطار الحق والقانون، مؤكدًا مطالبة النادي بحقّه في استعادة أرض أكتوبر، باعتبار أن الزمالك في الأساس ملك للدولة.

واختتم لبيب حديثه بالإشارة إلى أن النادي يمرّ بأزمة كبيرة حاليًا، موضحًا أنهم توصلوا إلى حلول للمشكلة، وأن مجلس الإدارة هو من طلب من النيابة التحقيق في الأمر لإثبات الحقائق.