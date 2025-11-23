المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الجونة يعود من الأسكندرية بنقاط المباراة أمام الاتحاد في الدوري المصري (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:49 م 23/11/2025
الجونة

فريق الجونة - صورة أرشيفية

حسم نادي الجونة مباراته أمام نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025/2026.

وتفوق فريق الجونة على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري المصري، واستضاف اللقاء ملعب الأسكندرية الدولي.

تشكيل الاتحاد السكندري والجونة

دخل الاتحاد السكندري المباراة أمام الجونة، بالتشكيل التالي: صبحي سليمان، أبو بكر اليادي، محمود علاء، محمود شبانة، عبد الغني محمد، كريم الديب، كناريا، محمد توني، إسلام سمير، فافيور أكيم، فادي فريد.

وبدأ الجونة المباراة أمام الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي: محمد علاء، أحمد عبد الرسول، الفا تواري، عبد الجواد تعلب، خالد صديق، نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم، أحمد جمال، صمويل اوجو، مروان محسن.

الجونة يتفوق على الاتحاد السكندري

شهدت الدقائق الأولى من المباراة سيطرة واضحة لصالح الاتحاد السكندري، ودامت حتى الدقيقة 40 حينما تعرض كريم الديب لاعب أصحاب الأرض للطرد على إثر تدخل ضد نجم الجونة.

ونجح الجونة في الاستفادة سريعًا من النقص العددي لفريق الاتحاد السكندري، ونجح النادي الساحلي في تسجيل أول الأهداف من ركلة جزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد عرقلة ضد صمويل اوجو لاعب الجونة، داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري، وأقرت تقنية الفيديو بصحة المخالفة.

وتكفل مروان محسن بتسديد ركلة الجزاء بنجاح، ليصل اللاعب إلى مساهمته رقم 85، إذ نجح في تسجيل 61 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة خلال مشواره في الدوري المصري.

استمرت محاولات الاتحاد السكندري خلال الشوط الثاني من المباراة، من أجل إدراك التعادل إلا أن دفاعات الجونة حافظت على نظافة الشباك ببسالة.

ونجح فريق الجونة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 بتسديدة من أدم الرفاعي قبل يطلق حكم المواجهة صافرة نهاية اللقاء.

 

مباراة الاتحاد السكندري القادمة
الدوري المصري الاتحاد السكندري الجونة

