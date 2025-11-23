أشرف صبحي يكشف كيف تتصدى مصر لظاهرة تجنيس اللاعبين

تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن ظاهرة تجنيس اللاعبين المصريين خلال الفترة الماضية، موضحًا الجهود المبذولة للحد منها والحفاظ على الأبطال تحت راية مصر.

واستهل أشرف صبحي، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "المحور"، قائلًا: "ظاهرة تجنيس اللاعبين متواجدة لدينا منذ فترة طويلة، وانتشرت في أوروبا في كرة القدم، للدرجة التي تجعلنا عندما نشاهد منتخب فرنسا، نقول "أفريقيا وفيها حد من فرنسا" وهذا الأمر يأخذ من التحضير سنوات عديدة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "قمنا بتطوير الألعاب الفردية، وفي المجتمع المصري كنا نقرأ مصطح "الألعاب الشهيدة"، واليوم الألعاب الفردية نرى عبد المنعم الحسيني رئيسًا الاتحاد الدولي لسلاح الشيش، وعندما نظمنا بطولة العالم في مصر، المسؤولون في منتخب إيطاليا أخبرونا بأن مصر أصبحت دولة عظمى وقوى عظمى في السلاح، وقاموا بطرح تساؤل: لا نعلم ماذا سنفعل عندما ننظم البطولة".

وأكمل أشرف صبحي: "الظاهرة بدأت عندما تم التركيز على بعض دول نحن من بينها، ومواجهتنا للظاهرة أخذت أكثر من شكل وطريقة، وقمنا بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية لوضع برامج تحث على الانتماء والولاء والتعريف بالمجتمع المصري للأولاد منذ الصغر".

وواصل وزير الرياضة: "نعمل على زيادة الحافز، ولدينا القطاع الخاص وجهد مبذول من قبل الوزارة، وقمنا بعمل برنامج رعاية متكامل بالتنسيق مع الجامعات لإعفاء الأبطال من المصاريف الجامعية، والبروتوكول كان في البداية مع الأكاديمية العربية، وبدخول اللاعب للمنتخب أو تمثيله يفعل البروتوكول، الذي يتضمن أيضًا تأجيل الامتحانات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم".

وزاد وزير الشباب والرياضة: "قمنا بالتعاون مع معظم الجامعات من أجل الرعاية للأبطال، والتي تشمل أيضًا رعاية طبية ونتواصل مع أولياء الأمور بشكل متواصل".

واستكمل: "من غادر وهو في سن صغير تعاملنا معه بشكل قانوني، وذلك بالتواصل مع الاتحادات الدولية، وأشكر المملكة العربية السعودية وتواصلت مع المسؤولين هناك، وأخبرتهم بأن هناك أحد اللاعبين تم إغراؤه، إذ تواجد اللاعب في المملكة، وهو مصطفى حسين".

وأردف: "قمنا بعمل رعاية للاعب وهو يمثل منتخب مصر، والاتحاد أدى دوره كذلك، وتم إخبارنا من المسؤولين في المملكة أنه لاعب فقط في النادي الفيصلي وأن التجنيس لن يتم وأخبرت اللاعب أنني أسانده".

واستمر الوزير في حديثه، قائلًا: "الأمر حدث كذلك مع لاعب إسكواش، وقابلت اللاعب وأحرز لنا بطولة في الناشئين، ويوجد تركيز خلال الوقت الراهن على رياضة رفع الأثقال والمصارعة، ونحن بكل الجهد مع أولادنا والظاهرة عالمية، ويوجد تحفيز من جانبنا وحل للمشاكل، وأتحدث مع ولي الأمر والاتحاد يدافع معنا واللجنة الأولمبية والمنظومة الرياضية ككل خلف أولادنا ويجب الفخر بأننا نمثل مصر".

وأتم أشرف صبحي حديثه: "لا مشكلة أن ينتقل اللاعب إلى الخارج من أجل الاحتراف على مستوى الأندية، سيف عيسى بطل أولمبي ويلعب في نادي محترف، ويحرز ميداليات لكن يمثل مصر، ونحن نرعاه وتزويد الدخل بالاحتراف على مستوى الأندية مقبول، ولغة الحوار موجودة ونتابع الأمر".