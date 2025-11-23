المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

بأهداف قاتلة.. بتروجيت يتفوق على حرس الحدود في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:01 م 23/11/2025
فريق بتروجيت

فريق بتروجيت - صورة أرشيفية

حسم نادي بتروجيت تفوقه أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025/2026.

وتفوق فريق بتروجيت على نظيره حرس الحدود بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

تشكيل بتروجيت وحرس الحدود

دخل بتروجيت المباراة أمام حرس الحدود، بالتشكيل التالي: عمر صلاح، محمود شديد، هادي رياض، محمد علي عكاشة، محمد دودو، مصطفى جابر، أحمد بحبح، أدهم حامد، توفيق محمد، مصطفى البدري، سيكو سونكو.

وبدأ حرس الحدود اللقاء أمام بتروجيت، بالتشكيل التالي: محمود الزنفلي، إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبد الحكيم، محمد مجلي، فوزي الحناوي، محمد روقا، محمد الدغيمي، عمر سافيولا، محمد النجيلي، معتز محمد، ومحمد حمدي.

بتروجيت يعبر حرس الحدود

شهدت المباراة خطورة واضحة من جانب الفريقين، وظهر ذلك في أكثر من مناسبة هددت مرمى الحارسين.

ونجح بتروجيت في التسجيل مبكرًا بالدقيقة 16 من عمر المباراة، وذلك عن طريق سيكو سونكو بعد توجيهه رأسية مميزة عرفت طريق شباك حرس الحدود.

وكثف حرس الحدود من محاولاته من أجل إدراك هدف التعديل، إلا أن النصف الأول من المواجهة انتهى بتقدم وتفوق بتروجيت.

وتمكن حرس الحدود من تسجيل هدف التعادل في مرمى بتروجيت، وذلك في الدقيقة 60 من عمر اللقاء عن طريق إبراهيم عبد الحكيم، في غياب تام من دفاعات الفريق البترولي.

ظل التعادل الإيجابي قائمًا بين الفريقين، حتى نجح أدهم حامد في تسجيل الهدف الثاني لصالح بتروجيت، بعد تمريرة حاسمة من سيكو سونكو، في الدقيقة 90+1 من زمن اللقاء.

وأطلق عبد الله دياباتي، لاعب بتروجيت، رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه أمام حرس الحدود بالدقيقة 90+3 من عمر اللقاء.

وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء معلنًا فوز بتروجيت أمام حرس الحدود بنتيجة (3-1)، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 18 نقطة مستقرًا بالمركز التاسع، وتجمد النادي الساحلي بالمرتبة الـ15 بعدما حصد 13 نقطة.

 

مباراة حرس الحدود القادمة
حرس الحدود الدوري المصري بتروجيت زد كهرباء الإسماعيلية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg