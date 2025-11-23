حسم نادي بتروجيت تفوقه أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025/2026.

وتفوق فريق بتروجيت على نظيره حرس الحدود بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

تشكيل بتروجيت وحرس الحدود

دخل بتروجيت المباراة أمام حرس الحدود، بالتشكيل التالي: عمر صلاح، محمود شديد، هادي رياض، محمد علي عكاشة، محمد دودو، مصطفى جابر، أحمد بحبح، أدهم حامد، توفيق محمد، مصطفى البدري، سيكو سونكو.

وبدأ حرس الحدود اللقاء أمام بتروجيت، بالتشكيل التالي: محمود الزنفلي، إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبد الحكيم، محمد مجلي، فوزي الحناوي، محمد روقا، محمد الدغيمي، عمر سافيولا، محمد النجيلي، معتز محمد، ومحمد حمدي.

بتروجيت يعبر حرس الحدود

شهدت المباراة خطورة واضحة من جانب الفريقين، وظهر ذلك في أكثر من مناسبة هددت مرمى الحارسين.

ونجح بتروجيت في التسجيل مبكرًا بالدقيقة 16 من عمر المباراة، وذلك عن طريق سيكو سونكو بعد توجيهه رأسية مميزة عرفت طريق شباك حرس الحدود.

وكثف حرس الحدود من محاولاته من أجل إدراك هدف التعديل، إلا أن النصف الأول من المواجهة انتهى بتقدم وتفوق بتروجيت.

وتمكن حرس الحدود من تسجيل هدف التعادل في مرمى بتروجيت، وذلك في الدقيقة 60 من عمر اللقاء عن طريق إبراهيم عبد الحكيم، في غياب تام من دفاعات الفريق البترولي.

ظل التعادل الإيجابي قائمًا بين الفريقين، حتى نجح أدهم حامد في تسجيل الهدف الثاني لصالح بتروجيت، بعد تمريرة حاسمة من سيكو سونكو، في الدقيقة 90+1 من زمن اللقاء.

وأطلق عبد الله دياباتي، لاعب بتروجيت، رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه أمام حرس الحدود بالدقيقة 90+3 من عمر اللقاء.

وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء معلنًا فوز بتروجيت أمام حرس الحدود بنتيجة (3-1)، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 18 نقطة مستقرًا بالمركز التاسع، وتجمد النادي الساحلي بالمرتبة الـ15 بعدما حصد 13 نقطة.