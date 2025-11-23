عانى نادي الاتحاد السكندري من أزمة التحكيم في بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد خسارته أمام فريق الجونة مساء اليوم الأحد بنتيجة 2-0.

وانتصر الجونة بنتيجة 2-0 على الاتحاد السكندري، في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبعد المباراة أصدر نادي الاتحاد بيانا رسميا ينتقد فيه التحكيم وبعنوان: "مسابقة الدوى المصرى الممتاز.. تحكيم متناقض وعدالة غائبة".

وجاء نص البيان كالتالي:

يعرب مجلس إدارة نادي الاتحاد عن استيائه البالغ مما شهدته مباراة الفريق أمام الجونة، التي أقيمت على استاد الإسكندرية، تحت إدارة الحكم محمود وفا من قرارات تحكيمية مثيرة للدهشة أثرت بشكل مباشر على سير ونتيجة المباراة، ووضعت علامات استفهام عديدة حول آليات اتخاذ القرارات من جانب حكم المباراة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر قام مدافع الجونة باستخدام مرفقه بشكل مباشر داخل منطقة الجزاء، ما أدى إلى إصابة مهاجم الاتحاد فادي فريد بشكل واضح في وجهه، ورغم وضوح المخالفة وشدة الالتحام قرر الحكم تجاهل الموقف وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد ولم يحاول مراجعة تقنية الفيديو.

وعقب دقائق فقط تكرر المشهد بصورة مطابقة تقريبا عندما تدخل لاعب الاتحاد كريم الديب مستخدما مرفقه في لعبة مشابهة، ليقرر الحكم احتساب مخالفة وإشهار بطاقة صفراء ثانية وطرد اللاعب، وهو تناقض حاد لا يمكن تفسيره أو تبريره، خصوصا أن القرارين صدرا من الحكم نفسه وفي المباراة ذاتها وفي لعبتين لا تختلفان عن بعضهما سوى في لون قمصان اللاعبين.

وتزداد علامات الاستفهام مع احتساب الحكم ركلة جزاء مشكوكا في صحتها لصالح فريق الجونة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، رغم أن مدافع الاتحاد محمود شبانة نجح بوضوح في لعب الكرة قبل حدوث أي احتكاك مع مهاجم الجونة، إلا أن الحكم أصر على احتساب الركلة بصورة تثير التساؤلات، وهو قرار أسهم بشكل مباشر إلى جانب الطرد في تغيير شكل المباراة ووضع لاعبي الاتحاد السكندري في موقف صعب وغير عادل.

ويعبر مجلس الإدارة عن دهشته الشديدة من غياب أي رد فعل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية تجاه ما تتعرض له الأندية من أخطاء تحكيمية مؤثرة ومتكررة، ورغم المناشدات المتكررة بضرورة إصلاح منظومة التحكيم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار نفس المشكلات دون أي تغيير، وهو ما يضر بعدالة المنافسة ويمس مصداقية المسابقة بأكملها.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوق النادي وحمايته من التأثيرات السلبية لمثل هذه الأخطاء التحكيمية التي لم تعد مقبولة بأي شكل، كذلك اتخاذه عدد من القرارات الحاسمة تهدف إلى إصلاح مسار فريق الكرة.