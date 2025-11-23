خاض الألماني ماركو بيتزايولي، المرشح لخلافة علاء نبيل في اتحاد الكرة، سلسلة من التجارب الفنية مع الأندية والمنتخبات، على مدار 34 عامًا، بين العديد من المناصب والمهام الإدارية الفنية.

يلا كورة كان قد كشف في وقت سابق، أن ماركو بيتزايولي هو الأقرب لتولي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.. طالع التفاصيل من هنا

من هو ماركو بيتزايولي؟

ماركو بيتزايولي صاحب الـ57 عامًا، الأقرب لتولي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وليد في مدينة مانهايم، وحاصل على الرخصة التدريبية برو من يويفا.

تدرج في المناصب الإدارية الفنية، حيث بدأ مع شفيتسينجن تحت 19عامًا، ثم إلى كارلشروهر للشباب الذي استمر معه 9 سنوات، من 1991 حتى 1999.

ثم اتخذ خطوة جديدة، مع كارلشروهر، من يوليو 1999، حيث تدرج في أكثر من منصب، بداية من مدير أكاديمية، ثم مدرب مؤقت، مدرب مساعد، بعدها مدير فني، ثم عاد مرة أخرى لمنصب المدرب المؤقت، حتى رحل عنه في سبتمبر 2002.

بعد 10 سنوات داخل ألمانيا، قرر خوض تجربة خارجها للمرة الأولى، حيث تولى منصب المدرب المساعد في نادي سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي، خلال الفترة أكتوبر 2003 حتى سبتمبر 2006.

عاد إلى بلاده مرة أخرى، حيث تواجد لمدة شهر كمدير فني مع آينتراخت ترير، قبل أن يبدأ حقبة جديدة مع منتخبات ألمانيا، تحت 16عامًا، تحت 17 عامًا، تحت 15 عامًا وتحت 18عامًا، خلال الفترة يوليو 2007 حتى نوفمبر 2009.

ثم في يوليو 2010، تولى منصب المدرب المساعد في هوفنهايم الألماني، حتى خلف المدرب بعد رحيله، ليقود الفريق في 18 مباراة، ثم تنتهي الترجبة في يونيو 2011.

بعدها، عاد إلى آسيا مرة أخرى في تجربتين لمدة 3 سنوات، البداية مع سيريزو أوساكا الياباني كمدرب، واستمرت 3 أشهر، بينما المدة الأخرى كانت مع جوانجو الصيني، في منصب مدير إدارة الشباب.

ثم تولى ماركو بيتزايولي منصب (المدير الفني التقني)، مع آينتراخت فرانكفورت لمدة موسمين من 2018، بعدها عدة أشهر كمدرب مؤقت لفريق تحت 19عامًا، ومنه مديرًا فنيًا تقنيًا مع الفريق.

مرة أخرى، عاد للعمل كمدير فني، من بوابة نادي بنجالورو إف سي الهندي، في تجربة استغرقت حوالي سنة و3 أشهر، حيث لعب 25 مباراة.

وتولى ماركو بيتزايولي منصب المدير الفني التقني مرة أخرى، مع جالطة سراي التركي، لمدة عامين، حتى يونيو 2024، ومنه إلى محطته الأخيرة مع باشاك شهير، الذي انضم له في أغسطس 2024.

ويشمل منصب المدير الفني التقني، الذي سيشغله ماركو بيتزايولي في اتحاد الكرة المصري خلفًا لعلاء نبيل، عدة مهام، منها: وضع الرؤية الرياضية طويلة المدى، تطوير أسلوب اللعب، اختيار المدربين، متابعة أداء المدربين، متابعة أداء اللاعبين وتطورهم في الفئات العمرية، حل الخلافات بين الإدارة العليا والمدربين، وتحليل النتائج والمباريات وتقييم الأداء الفني.

بينما منصبه الأخير في باشاك شهير، كان يشمل متابعة قائمة اللاعبين، وتحديد أولويات الفريق، ويكون تابعًا للمدير الفني التقني.