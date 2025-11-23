المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

من مهامه تغيير المدرب.. من هو ماركو بيتزايولي الأقرب لتولي المدير الفني باتحاد الكرة؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:00 م 23/11/2025
ماركو بيتزايولي

الألماني ماركو بيتزايولي

خاض الألماني ماركو بيتزايولي، المرشح لخلافة علاء نبيل في اتحاد الكرة، سلسلة من التجارب الفنية مع الأندية والمنتخبات، على مدار 34 عامًا، بين العديد من المناصب والمهام الإدارية الفنية.

يلا كورة كان قد كشف في وقت سابق، أن ماركو بيتزايولي هو الأقرب لتولي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.. طالع التفاصيل من هنا

من هو ماركو بيتزايولي؟

ماركو بيتزايولي صاحب الـ57 عامًا، الأقرب لتولي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وليد في مدينة مانهايم، وحاصل على الرخصة التدريبية برو من يويفا.

تدرج في المناصب الإدارية الفنية، حيث بدأ مع شفيتسينجن تحت 19عامًا، ثم إلى كارلشروهر للشباب الذي استمر معه 9 سنوات، من 1991 حتى 1999.

ثم اتخذ خطوة جديدة، مع كارلشروهر، من يوليو 1999، حيث تدرج في أكثر من منصب، بداية من مدير أكاديمية، ثم مدرب مؤقت، مدرب مساعد، بعدها مدير فني، ثم عاد مرة أخرى لمنصب المدرب المؤقت، حتى رحل عنه في سبتمبر 2002.

بعد 10 سنوات داخل ألمانيا، قرر خوض تجربة خارجها للمرة الأولى، حيث تولى منصب المدرب المساعد في نادي سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي، خلال الفترة أكتوبر 2003 حتى سبتمبر 2006.

عاد إلى بلاده مرة أخرى، حيث تواجد لمدة شهر كمدير فني مع آينتراخت ترير، قبل أن يبدأ حقبة جديدة مع منتخبات ألمانيا، تحت 16عامًا، تحت 17 عامًا، تحت 15 عامًا وتحت 18عامًا، خلال الفترة يوليو 2007 حتى نوفمبر 2009.

ثم في يوليو 2010، تولى منصب المدرب المساعد في هوفنهايم الألماني، حتى خلف المدرب بعد رحيله، ليقود الفريق في 18 مباراة، ثم تنتهي الترجبة في يونيو 2011.

بعدها، عاد إلى آسيا مرة أخرى في تجربتين لمدة 3 سنوات، البداية مع سيريزو أوساكا الياباني كمدرب، واستمرت 3 أشهر، بينما المدة الأخرى كانت مع جوانجو الصيني، في منصب مدير إدارة الشباب.

ثم تولى ماركو بيتزايولي منصب (المدير الفني التقني)، مع آينتراخت فرانكفورت لمدة موسمين من 2018، بعدها عدة أشهر كمدرب مؤقت لفريق تحت 19عامًا، ومنه مديرًا فنيًا تقنيًا مع الفريق.

مرة أخرى، عاد للعمل كمدير فني، من بوابة نادي بنجالورو إف سي الهندي، في تجربة استغرقت حوالي سنة و3 أشهر، حيث لعب 25 مباراة.

وتولى ماركو بيتزايولي منصب المدير الفني التقني مرة أخرى، مع جالطة سراي التركي، لمدة عامين، حتى يونيو 2024، ومنه إلى محطته الأخيرة مع باشاك شهير، الذي انضم له في أغسطس 2024.

ويشمل منصب المدير الفني التقني، الذي سيشغله ماركو بيتزايولي في اتحاد الكرة المصري خلفًا لعلاء نبيل، عدة مهام، منها: وضع الرؤية الرياضية طويلة المدى، تطوير أسلوب اللعب، اختيار المدربين، متابعة أداء المدربين، متابعة أداء اللاعبين وتطورهم في الفئات العمرية، حل الخلافات بين الإدارة العليا والمدربين، وتحليل النتائج والمباريات وتقييم الأداء الفني.

بينما منصبه الأخير في باشاك شهير، كان يشمل متابعة قائمة اللاعبين، وتحديد أولويات الفريق، ويكون تابعًا للمدير الفني التقني.

الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة علاء نبيل ماركو بيتزايولي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg