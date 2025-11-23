المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

سيراميكا كليوباترا في القمة.. جدول ترتيب الدوري المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:42 م 23/11/2025
فريق سيراميكا كليوباترا

فريق سيراميكا كليوباترا

انتهت منافسات اليوم الأحد، من مواجهات مسابقة الدوري المصري الممتاز، إذ جرت 3 مباريات شهدت إثارة واضحة، استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

وأُقيمت اليوم الأحد، 3 مباريات، الاتحاد السكندري أمام الجونة، بتروجيت أمام حرس الحدود، وزد أمام كهرباء الإسماعيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

سيراميكا في القمة

تربع نادي سيراميكا كليوباترا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن تمكن الفريق من تحقيق الفوز أمام فاركو، ليرفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة.

وحل الأهلي في الوصافة برصيد 23 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثالث بعدما نجح في حصد 22 نقطة، واستقر بيراميدز في المرتبة الرابعة بعدما حقق 20 نقطة.

وشهدت الجولة إثارة واضحة خلال مواجهتي بتروجيت أمام حرس الحدود، وكهرباء الإسماعيلية أمام زد، إذ تمكن الأخير والفريق البترولي من حسم النقاط الـ3 خلال الدقائق الأخيرة.

طالع من هنا جدول ترتيب الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

- المركز الأول: سيراميكا كليوباترا (13 مباراة) - 29 نقطة.

- المركز الثاني: الأهلي (12 مباراة) - 23 نقطة.

- المركز الثالث: الزمالك (12 مباراة) - 22 نقطة.

- المركز الرابع: بيراميدز (9 مباريات) - 22 نقطة.

الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg