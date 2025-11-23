انتهت منافسات اليوم الأحد، من مواجهات مسابقة الدوري المصري الممتاز، إذ جرت 3 مباريات شهدت إثارة واضحة، استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

وأُقيمت اليوم الأحد، 3 مباريات، الاتحاد السكندري أمام الجونة، بتروجيت أمام حرس الحدود، وزد أمام كهرباء الإسماعيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

سيراميكا في القمة

تربع نادي سيراميكا كليوباترا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن تمكن الفريق من تحقيق الفوز أمام فاركو، ليرفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة.

وحل الأهلي في الوصافة برصيد 23 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثالث بعدما نجح في حصد 22 نقطة، واستقر بيراميدز في المرتبة الرابعة بعدما حقق 20 نقطة.

وشهدت الجولة إثارة واضحة خلال مواجهتي بتروجيت أمام حرس الحدود، وكهرباء الإسماعيلية أمام زد، إذ تمكن الأخير والفريق البترولي من حسم النقاط الـ3 خلال الدقائق الأخيرة.

طالع من هنا جدول ترتيب الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

- المركز الأول: سيراميكا كليوباترا (13 مباراة) - 29 نقطة.

- المركز الثاني: الأهلي (12 مباراة) - 23 نقطة.

- المركز الثالث: الزمالك (12 مباراة) - 22 نقطة.

- المركز الرابع: بيراميدز (9 مباريات) - 22 نقطة.