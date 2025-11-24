رغم رحيل الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي عن الأهلي منذ الصيف الماضي، إلا أن اللاعب ما زال مرتبطًا بالقلعة الحمراء.

الدولي الفلسطيني كان لديه موقف مع أحد مشجعي الأهلي عندما قام بالذهاب إليه والتصوير معه عقب إحدى مباريات كولومبوس في الدوري الأمريكي.

ثم قام اللاعب بعد ذلك بنشر صور له عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" وهو يشارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة والتي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر اللاعب صورًا سواء في مباراته مع إنتر ميامي الأمريكي بالجولة الأولى، أو في مباراته ضد بورتو البرتغالي والتي شهدت تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".

وأخيرًا قام أبو علي بإرسال رسالة إلى زميله السابق إمام عاشور عبر صفحته على "إنستجرام" تحمل: "أهلاً بك يا بُني".

وتأتي هذه الرسالة بعد عودة إمام عاشور للملاعب من جديد إثر غيابه بسبب إصابته بفيروس "A"، حيث غاب عاشور لمدة وصلت لـ69 يومًا قبل أن يعود في لقاء شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل رحيل وسام أبو علي

علم "يلا كورة" في وقت سابق تفاصيل انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، حيث قُدّرت الصفقة بـ7.5 مليون دولار بجانب حوافز مالية أخرى بقيمة مليون دولار.

ويتضمن عقد اللاعب حصول الأهلي على نسبة 10% في حال تم إعادة بيعه مستقبلاً، و15% حال تم بيعه لأحد الأندية في الشرق الأوسط.

وكان صاحب الـ26 عامًا قد انتقل إلى الأهلي قادمًا من سيريوس السويدي مقابل 1.8 مليون يورو، ليحرز 38 هدفًا مع الأهلي في 60 مباراة.

واستطاع الدولي الفلسطيني أن يحقق عدة ألقاب بداية من الدوري المصري والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا.

