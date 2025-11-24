المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"قواعد الفيفا تنقل مدافع الأهلي إلى المستشفى".. ما هي خطورة إصابة العش؟

محمد يسري مرشد

كتب - محمد يسري مرشد

07:54 م 24/11/2025
مصطفى العش

مصطفى العش

أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين تعرض مدافعه إصابة مصطفى العش لإصابة بارتجاج في المخ نقل على إثرها إلى المستشفى ليحجز هناك لمدة 24 ساعة.

الإصابة على مستوى الرأس التي تعرض مدافع الأهلي دفعت الجهاز الطبي بقياد الطبيب أحمد جاب بالله إلى التدخل بشكل فوري وتقديم الإسعافات الأولى بعد فحص اللاعب ثم طبق البرتوكول المتبع في مثل هذه الإصابات

ارتجاج في المخ

هي من الإصابات الشائعة التي تحدث للاعبي كرة القدم ، ووفقاً لما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فإن إصابة في الدماغ تحدث في مباراة من كل 3 مباريات.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (Centers for Disease Control and Prevention)فإن الارتجاج هو "إصابة مؤقتة في الدماغ ناجمة عن نتوء أو ضربة أو هزة في الرأس".

ويحدث الارتجاج نتيجة للصدام المباشر بجسم صلب سواء بشري (الصدام مع رأس لاعب أخر أو التعرض للضرب بالكوع أو المرفق) أو غير بشري (السقوط على الأرض أو الاصدام بأي شىء أو التعرض للقذف بالحجارة).

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS الإنجليزية فإن أعراض‏ الارتجاج ، قد تظهر مباشر وتتلخص في الشعور بالدوار والصداع أو فقدان الذاكرة أو عدم القدرة على الحديث أو التأخر في الكلام وقد تظهر مباشرة أو بعد عدة أيام وتستغرق عدة دقائق أو عدة أيام قبل اختفائها.

وبسبب هذه الأعراض يتم فحص المريض في البداية ثم التوجه للمستشفي للمكوث احترازيًا 24 أو 48 ساعة تحت الملاحظة وهو ما فعله طبيب الأهلي مع العش.

الفحص

يوصي الفيفا باتباع في الـ72 ساعة اللاحقة للضربة، تبدأ فور تعرض اللاعبين للاصطدام في الرأس وتتمثل في فحص المصابين للتعرف على وجود أية أعراض مثل الدوخة أو فقدان الوعي أو صعوبة في الحديث أو فقدان في الذاكرة.

ويتم فحص اللاعب باستخدام أداة تقييم الارتجاج الرياضي (SCAT 5) لتمييز الإشارات الحمراء (العلامات الخطيرة) أو البرتقالية (الأقل خطورة والتي قد تتحول لخطرة).

وتتكون الأداة من مجموعة من الأسئلة الموجهة للمصاب والتي تهدف لقياس تضرره على غرار:

منذ متى نحن في الملعب؟
من كان منافسنا المباراة السابقة؟
هل فزنا بأخر مباراة؟

وفي حالة إذا كانت الإصابة أثناء اللعب ولم تظهر أية مؤشرات حمراء أو برتقالية على اللاعب بإجابته على الأسئلة بدون أي ظهور أعراض، تتم إعادته إلى الملعب ويقوم الفريق الطبي بمتابعته لرصد ظهور أعراض متأخرة ويحق له المشاركة في التدريبات والمباريات بعد ذلك بشكل طبيعي.

وفي حالة ظهور مؤشرات حمراء أو برتقالية يتم إخراجه من الملعب وفحصه ثم نقله إلى المستشفي للملاحظة ويخضع لبروتوكول علاجي وهو ما فعله طبيب الأهلي.

بروتوكول الارتجاج المتوسط - الخطر

يوصى أن يمنح المصابين راحة من 24 و48 ساعة، وبعد ذلك يخوضوا 6 مراحل للتأهيل تبدأ بتدريبات خفيفة تزداد شدتها على أن يتم إعادة فحصهم.

وتحدد لوائح فيفا معايير العودة إلى اللعب والتي تنص على أن ستة أيام هي الحد الأدنى المطلوب .

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري الفيفا مصطفى العش

