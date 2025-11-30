بعد مفاوضات طويلة، أعلن نادي بيراميدز، موافقته أخيرًا، على انضمام لاعبه وليد الكرتي، إلى صفوف منتخب المغرب، للمشاركة في بطولة كأس العرب "قطر 2025".

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العرب للمرة الثانية في قطر، خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل 2025.

ويشارك منتخب المغرب، في كأس العرب بقوام مكون من بعض اللاعبين المحليين المدعومين بعدد من المحترفين في الدوريات العربية، نظرًا لخوض المنتخب الأول منافسات كأس أمم أفريقيا في الشهر ذاته.

رفض مشاركة الكرتي في كأس العرب

تمسك الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز ببقاء وليد الكرتي رفقة الفريق وعدم مشاركته في بطولة كأس العرب، من أجل خوض مؤجلات الدوري المصري.

وقال الكرواتي في هذا الصدد: "موقف بيراميدز واضح، النادي ليس لديه لاعبين للانضمام للمنتخبات المحلية، فقط نوافق على المنتخب الأول والأجندة الدولية، وبيراميدز بطل أفريقيا ولاعبوه يستحقون اللعب في المنتخبات الكبرى".

وخاض فريق بيراميدز 10 مباريات هذا الموسم في بطولة الدوري المصري، فيما وصلت المسابقة إلى 14 جولة، ومن ثم يحتاج السماوي للفوز في المباريات المؤجلة لضمان الارتقاء إلى الصدارة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، بفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا "المتصدر" بـ29 نقطة من 13 جولة.

بيان رسمي ينهي الأزمة

قال بيراميدز فى بيان رسمى: "انطلاقًا من العلاقات الطيبة التى تربط نادى بيراميدز بمختلف الأندية والاتحادات الوطنية العربية، وتلبية لطلب الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن لاعبنا وليد الكرتى، وافقت إدارة نادى بيراميدز على انضمام اللاعب إلى صفوف المنتخب المغربى المشارك فى كأس العرب للمنتخبات بقطر".

وأضاف بيان النادي السماوي: "جاء قرار نادى بيراميدز بالموافقة على انضمام الكرتى للمنتخب المغربى، على الرغم من ارتباط الفريق بمباراتين فى الدورى المصرى الممتاز يومى 3 و6 دبسمبر وفى ظل غيابات عديدة يعانى منها الفريق، انطلاقا من العلاقات الطيبة التى تربطه بجميع المنتخبات العربية، وبما يضمن الحفاظ على تحقيق مصالح الطرفين".

ومن المنتظر أن يصل وليد الكرتى خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد عودته من زامبيا مع بعثة نادى بيراميدز عقب سماح إدارة النادى بالتحاقه ببعثة الفريق المغربى فى كأس العرب.

انضمام الكرتي ينعش المغرب في كأس العرب

عاش وليد الكرتي وضعًا معقدًا، بعد رفض نادي بيراميدز في البداية التحاقه بمعسكر منتخب بلاده، إلا أن الجهاز الفني لمنتخب أسود الاطلس فضل مراقبة الموقف وانتظار حسم قرار بيراميدز النهائي.

وواجه طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب الثاني، صعوبة واضحة في التعامل مع هذا الوضع قبل أيام قليلة من انطلاق المعسكر التحضيري، خاصة أن الكرتي يعتبر من أكثر لاعبي الوسط خبرة داخل المجموعة.

ورغم اتخاذ السكتيوي احتياطاته ووضع 3 أسماء في اللائحة الاحتياطية وهم خيري لاعب الفتح الرياضي، خالد إيت أورخان لاعب اتحاد طنجة، إضافة إلى ثالث لم يكشف اسمه، فإن وصول وليد الكرتي يمثل دفعة فنية قوية لأسود الأطلسي.