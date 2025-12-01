أكد يانيك فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك أنه لم يطلب ضم أي صفقة باستثناء خوان بيزيرا، موضحًا أنه كان صاحب القرار الوحيد في الاختيارات التكتيكية دون وجود أي تدخل من جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وقال يانيك فيريرا في تصريحات عبر قناة النهار: "حوافز ودوافع اللاعبين كانت تنخفض، وقبل مباراة الأهلي وكانت الأهم هذا العام، لم نتمكن من إظهار أي فيديو للاعبين، ذلك لأن المنصة التي كنا نستخدمها لم نستطع الوصول لها، حيث تم إيقافنا من جانب الشركة بسبب بعض المتعلقات المالية لم يتم سدادها".

وأضاف: "كانت أعلم أن هناك انتقاد كبير ضدي بعد مباراة الأهلي، ولكن لم نستعد بشكل جيد، الظروف كانت صعبة للغاية لكن واصلنا العمل".

وواصل: "بدأنا مباراة الأهلي بشكل جيد للغاية، وصنعنا فرصتين كبيرتين في أول 10 دقائق، ولسوء الحظ الأهلي عاد بشكل قوي وأصبح أفضل، لقد سيطروا على الملعب لكنهم لم يصنعوا فرص عظيمة، ولعبنا بشكل جيد، لكن منحناهم فرص أكثر في النصف الثاني من اللقاء".

وأكمل: "كنا ندافع بشكل جيد لكن لم نتقدم بشكل ملحوظ، ولم نحرز أهداف، كان هناك الكثير من الأخطاء، وفرطنا في الفوز أو التعادل على الأقل، في مثل هذه الظروف التي كانت تحيط بالنادي أعتقد أن الأداء كان جيدًا، صدقوني هذا ليس أسلوبي الذي أحبه، ما أرغب فيه هو سيطرة فريقي على الكرة بشكل كامل، والأهلي كان في مستوى أعلى، ولم نكن جيدين في الحفاظ على الكرة".

وتابع: "علاقتي بجون إدوارد كانت جيدة بالطبع، لم نتحدث بشكل كبير عن المباراة أو كرة القدم، لأنه كانت هناك الكثير من المشكلات استحوذت على وقتنا، تحدثنا عن المشاكل المالية وإدارة الفريق".

وأوضح: "كنت صانع القرار الوحيد والاختيارات التكتيكية هي مسؤوليتي فقط، لكن جون لم يتدخل في تلك الاختيارات نهائيًا، هذا ليس له أي معنى".

وزاد: "ليس لدي ما أقوله بشكل كبير عن الصفقات الجديدة، لم أتخذ أي قرارات في فترة الانتقالات سواء بخصوص اللاعبين الراحلين أو المنضمين، اللاعب الوحيد الذي أصررت على التوقيع معه هو خوان بيزيرا، لقد جاء متأخرًا بينما البقية لم يكن لدي أي قرار بشأنهم، كان دوري هو التدريب فقط، واستخدام الأدوات المتاحة قدر المستطاع".

وأتم: "لم أكن صاحب قرار خوض التدريبات خارج النادي، إدارة النادي أخبرتني بهذا القرار منذ البداية، من أجل تجنب المزيد من الضغوطات، وتواجد الكثير من الأفراد حول الفريق".