للإعلان معنا سياسة الخصوصية
يانيك فيريرا: الزمالك لا يحترم كلمته.. وجون إدوارد تجاهلني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:19 ص 01/12/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا

تحدث يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن انضمامه إلى الأبيض وكواليس الفترة الأخيرة للمدرب البلجيكي داخل الفريق.

وأكد يانيك فيريرا، أنه علم بخبر رحيله عن الزمالك من خلال بعض الصحفيين، موضحًا أن الأبيض لم يمنحه الاحترام الكافي وهو ما دفعه لتقديم شكوى في فيفا.

تصريحات يانيك فيريرا

استهل يانيك فيريرا، مدرب الزمالك السابق، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "النهار"، قائلًا: "لا أعتني كثيرًا بطريقة تقديمي كمدرب في الزمالك، لقد اختار النادي أن يقدمني عبر مقطع فيديو مصور وأنا وافقت، الأهم بالنسبة لي كان ما يتعلق بالعمل، مغادرتي للنادي حدثت بطريقة لم أقدرها.. كيف أخرجوني من النادي؟ وعلمت برحيلي من بعض الصحفيين وأخبروني بأنني قد طُردت من النادي".

وأضاف: "في اليوم التالي جئت إلى التدريبات وتحدثت مع اللاعبين عن المباراة السابقة، وتحدثت مع الجميع ولم يخبرني أحد بأي شيء وقبل التدريبات تلقيت رسائل لم أصدقها وحصلت على المزيد منها عقب التدريبات، وقمت بسؤال جون إدوارد عن مدى صحة الأمر ولم يجبني بشكل مباشر وأخبرني بأنه مشغول".

وواصل: "تحدثت مع عبد الرحمن إسماعيل وطلبت منه أن يكون أمينًا معي، وأكد لي أن هذا قرارهم بالفعل وكان علي أن أقبل بالأمر الواقع، والمفاوضات بدأت في اليوم التالي في شقتي وبدأنا في المفاوضات وعقدنا بعض الاتفاقات الخاصة بالتسوية وكنا نحاول التفاوض على بعض التسويات".

وأتم حديثه: "لسوء الحظ النادي لم ينفذ كل الشروط الواجبة للسداد، ولم نصل إلى أي اتفاق وكان يتوجب علي أن أرسل إخطارات رسمية للنادي لأخبرهم أنهم لا يحترمون كلمتهم وأنني أرغب في الحصول على مستحقاتي، وأن عليهم السداد خلال 10 أيام، بعد ذلك لم يدفعوا ومنذ أيام قدمت شكوى لدى فيفا ولم أكن أرغب في فعل ذلك، لكنني اضطررت لذلك وكنت صبورًا والنادي لم يظهر أي نية حسنة".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا جون إدوارد

