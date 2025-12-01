المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فيريرا يتحدث عن.. مشكلة محمد السيد.. تراجع مستوى شيكو بانزا.. ومستحقاته

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:13 ص 01/12/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا

كشف المدرب يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن رأيه الفني في بعض اللاعبين بالفريق وكيفية تعامله معهم، مبرزًا ما حدث مع محمد السيد متوسط ميدان الأبيض.

وأوضح يانيك فيريرا، سبب تراجع مستوى بعض اللاعبين في الفريق، قبل أن ينتقل للحديث عن مستحقاته لدى الزمالك، وموقفه من التسوية مع إدارة الأبيض خلال الفترة المقبلة.

تصريحات يانيك فيريرا

استهل يانيك فيريرا، مدرب الزمالك السابق، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "النهار"، قائلًا: "في الماضي كانت هناك مشاكل عديدة بين محمد السيد ونادي الزمالك، اللاعب شعر أنه لا يحصل على الاحترام، ولكن نحن في موقف يرغب فيه النادي تجديد دماءه، وأخبرته أنني لا أنظر إلى العمر أو الخبرة، ولكن أرغب في الدفع ببعض اللاعبين أصحاب القدرة على تقديم الإضافة للفريق".

وأضاف: "كانت فكرتي أن يلعب نصف مباراة، ولكن عندما بدأ المشجعون في إهانته والهتاف في وجهه، شعرت بأنني المسؤول عن أقف جواره وأقدم له الحماية".

وأكمل: "أعطيت محمد السيد الإذن لتنفيذ الخطأ الأول والثاني، ولكن لم أخرجه من الملعب لأنني لا أريد أن أؤثر عليه عقليًا وكانت تلك طريقتي للحفاظ عليه وأن أدعمه، وشجعته على عدم الالتفات لمن يقوم بإهانته، وبعد المباراة نشر بعض الصور لدعم رفاقه له وأنا أحترم هذا كثيرًا".

وأكد: "مسؤوليتي أن أحافظ على الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، وكان المشجعون مليئين بالشائعات لا بالحقائق".

وواصل: "الفريق كبير وكان به 31 لاعبًا وهو عدد كبير جدًا، وبالنسبة للمراكز كان هناك 8 لاعبين ينشطون في مركز الوسط وكان علي الدفع بثنائي فقط، وكان لدينا كذلك 4 مهاجمين، وكان لدي نصائح بأن نتخلص من بعض اللاعبين".

وزاد: "لم يكن لدي مشكلة في حراسة المرمى، مع مرور الوقت رأيت صبحي هو الأفضل وكان جيدًا في الملعب، ومن ثم مهدي سليمان، كان حارسًا جيدًا للغاية، كان لدينا 3 حراس لديهم الرغبة في التدرب واللعب، قمت باختيار صبحي ولكن مهدي وعواد كانا جيدين".

واستكمل: "شيكو بانازا سريع للغاية وقد جلب الكثير من الزخم وأحرز بعض الأهداف، ولكن رغبنا في أن يكون هناك الكثير من التنوع واستخدمناه للعب، كان هناك بعض الصعوبات ولك يؤدي بشكل متنوع، هو تأثر ببعض المشاكل المالية، لأنه لم يكن يحصل على راتبه، وانحدرت دوافعه وفي النهاية استخدمته كأي لاعب من الفريق، والأمر كذلك مع الجزيري".

وأردف: "الجزيري لم يكن يؤدي بشكل جيد، ولكن لاحقًا رأيت تطوره وتعاملنا معًا وبدأ في الظهور بشكل جيد".

وأتم حديثه: "إذا كان لدى الزمالك الرغبة في تسوية المستحقات معي، عليهم أن يتواصلوا معي ويحترموا وعودهم، لقد قدمت شكوى لدى فيفا وسنرى ما سيحدث، أنا دائمًا منفتح على التسوية والمناقشة وعلى النادي أن يظهر بعض الأفعال ولا مجال للحديث".

