أصبحت الكرة المصرية على أعتاب واحدة من أبرز انتقالاتها في التاريخ، وذلك بعدما ارتبط اسم حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.

اللاعب الذي برز مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، الشهر الماضي، نجح في جذب أعين عدة أندية كبرى في أوروبا نحوه، إذ سبق وأن ارتبط اسمه بخوض فترة معايشة مع بايرن ميونيخ، قبل أن تشير التقارير إلى وجود اهتمام من برشلونة لضمه.

وحال إتمام صفقة انتقال عبد الكريم إلى صفوف برشلونة، سيكون أول لاعبًا مصريًا يرتدي قميص فريق البارسا على صعيد كرة القدم، إلا أنه لن يكون أول المصريين المتواجدين في الدوري الإسباني.

وسبق للكرة المصرية أن وضعت قدمها في الدوري الإسباني من قبل، كان أنجحها تجربة أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مع سيلتا فيجو، على الرغم من قصر فترته مع ذلك الفريق.

ويستعرض يالاكورة في السطور القادمة قائمة باللاعبين الذين ارتدوا من قبل قمصان فرق إسبانية:

1 - أحمد حسام ميدو

يعد ميدو أول من وضع قدمًا للمصريين في الكرة المصرية من قبل، بعدما انتقل في موسم 2002-2003 على سبيل الإعارة إلى سيلتا فيجو الإسباني، قادمًا من أياكس الهولندي.

وتواجد ميدو مع سيلتا فيجو لـ 6 أشهر فقط، شارك خلالهم في 8 مباريات، جميعهم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، أمام فرق، أثلتيك بيلباو، وإسبانيول، وريال بيتيس، وأوساسونا، وبلد الوليد، وديبورتيفو ألافيس، وفياريال، وريال سوسيداد، لكنه لم يشارك في مباراتي برشلونة، وريال مدريد.

وسجل ميدو في تجربته مع سيلتا فيجو 4 أهداف في الدوري الإسباني الممتاز، أمام فرق أثليتك بيلباو، وأوساسونا (هدفين)، وريال سوسيداد، وتعد تلك الأهداف هي البصمة المصرية البارزة الوحيدة في الليجا.

2 - عمرو طارق

مدافع فريق طلائع الجيش الحالي الذي خاض العديد من التجارب الاحترافية في أوروبا وأمريكا الشمالية، سبق له الانتقال إلى صفوف ريال بيتيس في موسم 2015-2016، قادمًا من الجونة، في صفقة تُقدر قيمتها بحوالي 300 ألف يورو (حسب موقع ترانسفيرماركت).

وعلى الرغم من انتقال طارق إلى بيتيس، إلا أنه لم يرتدي قميص الفريق في أي مباراة رسمية، حيث سرعان ما انتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي، على سبيل الإعارة، وفي الموسم التالي، عاد إلى الدوري المصري، عبر بوابة إنبي، في صفقة انتقال حر.

3 - تجارب على صعيد الناشئين

صفقة حمزة عبد الكريم المحتملة إلى برشلونة، لن تكون -حال إتمامها- الأولى على صعيد اللاعبين الناشئين من الكرة المصرية إلى إسبانيا، حيث سبق لريال بيتيس التعاقد مع عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي، إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة أحال دون إكمال التجربة.

كما سبق لأحد أبناء قطاع الناشئين في الزمالك، وهو زياد فتحي، الانتقال إلى سيلتا فيجو في مارس الماضي، عبر بوابة فريق تحت 19 عامًا، لكن التجربة لم تكلل بالنجاح أيضًا، وغادر اللاعب صفوف الفريق، وانتقل في الموسم الجاري إلى فريق الشباب بنادي سكنديربيو كورتسة الألباني.

وتعقد الكرة المصرية آمالها في الفترة الحالية على صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة، من أجل إجراء محاولة جديدة لوضع بصمة بارزة في الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة، بعد العديد من التجارب التي لم تسطر التاريخ المنتظر، كما حدث في دوريات أوروبية أخرى.